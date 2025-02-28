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    高市府發布首長人事異動 副祕與3位新局長3月上任

    新任高雄市政府副秘書長王宏榮。（高市府提供）

    新任高雄市政府副秘書長王宏榮。（高市府提供）

    2025/02/28 10:37

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今發布一級局處首長異動，包括副秘書長，農業、毒防、青年等局處新任局長，強調以兼顧世代、鼓勵創新、希望強化團隊戰力為主，相關人事將於3月陸續到任。

    高市府指出，副秘書長一職由經發局副局長王宏榮接任，王宏榮基層出身，歷任社會局、人事處、稅捐稽徵處、大樹區長、大寮區長及三民區長等職務，跨局處資歷豐富，勇於任事、善於溝通協調；自2016年任職經發局副局長至今近9年，對產業生態非常了解，對高雄產業升級轉型有很大貢獻。

    農業局長由現任農糧署副署長姚志旺接任，姚志旺兼具中央及地方行政經驗，歷任屏東縣政府農業處長、 農糧署南區分署長、農糧署副署長，任內開辦熱帶農業博覽會及農業大學，積極打造農產品牌、推動冷鏈系統、協助農產過剩及幫助農民應對天災侵襲。

    毒防局長林瑩蓉因生涯另有規劃，向市長提出辭職獲准，局長一職由前副秘書長陳盈秀接任；陳盈秀在公務生涯超過41年資歷，歷經阿蓮區長、小港區長、三民區長、民政局副局長、副秘書長，與地方互動良好，調和鼎鼐，曾協助鳳山車站鄰近住戶搬遷等事宜，期許接任毒防局長後，能持續發揮所長，發揮跨局處協調能力，加強相關局處與毒品防制工作合作。

    青年局長由市長室專門委員林楷軒接任，林楷軒今年35歲，政治大學法律學士、台灣大學法學碩士，在陳其邁擔任立委時擔任國會法案助理，之後隨陳其邁市長進高市府擔任市長室專門委員，表現優秀；陳其邁市長期許他接掌青年局後能展現年輕人的創新想法與衝勁，協助推動高雄青年相關事務。

    新任高雄市政府農業局長姚志旺。（高市府提供）

    新任高雄市政府農業局長姚志旺。（高市府提供）

    新任高雄市政府毒品防制局長陳盈秀。（高市府提供）

    新任高雄市政府毒品防制局長陳盈秀。（高市府提供）

    新任高雄市政府青年局長林楷軒。（高市府提供）

    新任高雄市政府青年局長林楷軒。（高市府提供）

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