高雄追思二二八 陳其邁:盼朝野摒除歧見共同守護台灣民主

高雄市長陳其邁與高市二二八關懷協會理事長王文宏，在二二八紀念碑前獻花。（記者王榮祥攝）

2025/02/28 10:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今於二二八和平公園舉辦二二八事件78周年追思紀念，全場以默哀與白色花朵、表達對親人與前輩的思念與敬意；市長陳其邁有感而發指出，希望朝野政治領袖及政黨摒除歧見、化解對立，共同守護台灣過去多年、得來不易的民主自由及價值。

追思儀式現場，由六藝樂集以「阮若打開心內的門窗」樂音揭開序曲，再以一分鐘默哀、受難者家屬代表致詞、獻花等，向二二八逝去的生命致敬。

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陳其邁表示，今天是228事件78周年，歷史可以原諒、但是不能忘記，所以高雄市政府舉辦系列活動，包括今晚的音樂會，就是希望提醒大家民主自由都是靠先人的努力，後輩應該繼續堅持、繼續往前進。

他認為台灣因為民主化，已逐漸成為一個多元包容的社會，希望大家能夠凝聚台灣作為一個民主自由國家的共識，尤其現階段面臨包括中美間衝突、地緣政治及經濟轉型等各項挑戰，期盼朝野政治領袖及政黨，都能夠共同守護台灣過去多年得來不易的民主自由及價值。

當然更希望朝野能夠化解對立，尤其牽涉到像財劃法或總預算等，這攸關整個臺灣未來發展的重大議案，更應能夠摒除歧見，能夠共同讓台灣未來的民主競爭更加的健康繁榮。

高市府說明，今除了追思儀式，還規劃二二八紀念草地音樂會、電影特映與講座等，盼市民藉由活動參與，銘記歷史並珍惜自由民主的可貴。

高雄市政府今上午在二二八和平紀念公園舉辦二二八事件78周年追思儀式。（記者王榮祥攝）

高市立委在二二八紀念碑前獻花追思。（記者王榮祥攝）

高市府今上午舉辦二二八追思儀儀式，受難者家屬把白色鮮花留在刻有親人姓名的紀念碑前。（記者王榮祥攝）

二二八受難者家屬現場默哀。（記者王榮祥攝）

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