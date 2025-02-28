陳佩琪稱柯文哲冤獄「228從沒離開」 簡舒培：拿貪污嫌疑犯比威權迫害受難者？

台北市議員簡舒培。（資料照）

2025/02/28 10:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲因涉侵占政治獻金、京華城弊案，去年底被起訴且遭羈押禁見；然柯父近日逝世，台北地院開庭後裁定解除禁見至3月10日，柯可與妻子、母親、妹妹與弟弟會面。不過柯妻陳佩琪在臉書表示柯被栽贓圖利諷刺：「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人，對著台灣人做著和七十多年前同樣的事情罷了」。對此台北市議員簡舒培表示，拿貪污嫌疑犯比威權迫害受難者？陳佩琪別再消費228！

簡舒培在臉書PO文表示，228前夕，演了好幾天政治受虐兒卻被打臉「根本沒申請戒護返家奔喪」的柯文哲，終於聲請解除禁見處分，北院也裁定解除柯文哲自2月27日至3月10日對何瑞英、陳佩琪、柯美蘭等四人的禁見與通信，讓柯文哲能與家人討論父親的治喪事宜，法律不外乎人情，過往也有許多羈押或受刑期間奔喪的案例，前提是要循法律程序申請，一切依法辦理，而不是自導自演一齣政治迫害戲碼，最終卻只申請解除禁見，那先前天天喊著要柯文哲回家是在喊心酸的？荒謬的是，北院認同北檢主張，裁定解除禁見與通信到3月10日，也就是柯爸爸告別式當天，陳佩琪竟然還大喊「極度不諒解」，完全就是得了便宜還賣乖。

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簡舒培指出，228是台灣歷史上重大的悲劇，是無數台灣家庭心中沉痛的一段經歷，我們尊重柯家長輩，但請陳佩琪停止消費228，一路護航圖利京華城的是柯文哲、向沈慶京收賄的是柯文哲、侵佔政治獻金的是柯文哲、要求關鍵證人橘子潛逃出境的還是柯文哲，在檢方偵查期間，無論是公文或是證人陳述，種種證據都顯示他就是犯罪嫌疑重大，才會遭到檢方起訴求處重刑，也才會遭到羈押禁見。

簡舒培續指，如果柯文哲真的是黃國昌口中「非常尊重法律程序的人」，那為什麼不敢循法律程序來解決官司纏身的問題，反倒是一口一個政治迫害、天天情勒司法機關索要特權，也正是在民主自由的社會，民眾黨才能如此肆無忌憚地造謠、煽動仇恨、烙人包圍法院。

簡舒培直言，更別提，陳佩琪說柯文哲今年的228無法再跟父親一起追思祖先，但回顧過去幾年的228，柯文哲都在騎腳踏車刷個人聲量，更說「每個人紀念228方式不一樣，如果問我的話，我覺得一日北高、一日雙塔來推228紀念活動，我還覺得比較有意義」，到底什麼時候陪父親追思祖先了？拿貪污嫌疑人柯文哲跟228受難者相比，對台灣歷史上這些遭威權壓迫、為民主奮鬥的前輩，根本是種污辱！

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