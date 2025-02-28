延續柯文哲傳統挑戰「一日北高」 黃國昌騎車率隊抵桃園短暫休息

台灣民眾黨主席黃國昌（左1）率隊騎自行車從台北看守所出發，到桃園應援站暫停。（記者周敏鴻攝）

2025/02/28 10:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕延續前台灣民眾黨主席柯文哲228騎自行車挑戰「一日北高」傳統，民眾黨主席黃國昌、立委黃珊珊今天（28日）凌晨率領黨公職人員從台北看守所騎車出發，預計明天凌晨可抵達終點高雄市大義國中：黃國昌等一行人約上午8點20分抵達桃園應援站「台塑桃園儲運站」短暫停留近20分鐘，與支持者們互相打氣後繼續騎著自行車南下。

民眾黨支持者上午8點左右就在桃園應援站集結，等黃國昌等一行人抵達時，支持者們高喊「Keep Pushing！永不放棄！」為他們打氣，一行人短暫停留近20分鐘後，在支持者的鼓勵聲中繼續騎車南下，民眾黨桃園市黨部主委林秋霖也加入行列。過程中，黃國昌與黃珊珊都未對媒體發表言論。

請繼續往下閱讀...

民眾黨於臉書上公布今天「一日北高」行程指出，黃國昌今天凌晨3點15分從台北看守所出發，將騎車到新竹代天府，之後會在終點站高雄大義國中之前再騎一小段，預計明天凌晨2點20分抵達，全程路線約360公里。

台灣民眾黨挑戰「一日北高」自行車隊到桃園應援站暫停。（記者周敏鴻攝）

台灣民眾黨立委黃珊珊（中）騎自行車參加「一日北高」挑戰。（記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法