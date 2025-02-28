為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    延續柯文哲傳統挑戰「一日北高」 黃國昌騎車率隊抵桃園短暫休息

    台灣民眾黨主席黃國昌（左1）率隊騎自行車從台北看守所出發，到桃園應援站暫停。（記者周敏鴻攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌（左1）率隊騎自行車從台北看守所出發，到桃園應援站暫停。（記者周敏鴻攝）

    2025/02/28 10:02

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕延續前台灣民眾黨主席柯文哲228騎自行車挑戰「一日北高」傳統，民眾黨主席黃國昌、立委黃珊珊今天（28日）凌晨率領黨公職人員從台北看守所騎車出發，預計明天凌晨可抵達終點高雄市大義國中：黃國昌等一行人約上午8點20分抵達桃園應援站「台塑桃園儲運站」短暫停留近20分鐘，與支持者們互相打氣後繼續騎著自行車南下。

    民眾黨支持者上午8點左右就在桃園應援站集結，等黃國昌等一行人抵達時，支持者們高喊「Keep Pushing！永不放棄！」為他們打氣，一行人短暫停留近20分鐘後，在支持者的鼓勵聲中繼續騎車南下，民眾黨桃園市黨部主委林秋霖也加入行列。過程中，黃國昌與黃珊珊都未對媒體發表言論。

    民眾黨於臉書上公布今天「一日北高」行程指出，黃國昌今天凌晨3點15分從台北看守所出發，將騎車到新竹代天府，之後會在終點站高雄大義國中之前再騎一小段，預計明天凌晨2點20分抵達，全程路線約360公里。

    台灣民眾黨挑戰「一日北高」自行車隊到桃園應援站暫停。（記者周敏鴻攝）

    台灣民眾黨挑戰「一日北高」自行車隊到桃園應援站暫停。（記者周敏鴻攝）

    台灣民眾黨立委黃珊珊（中）騎自行車參加「一日北高」挑戰。（記者周敏鴻攝）

    台灣民眾黨立委黃珊珊（中）騎自行車參加「一日北高」挑戰。（記者周敏鴻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播