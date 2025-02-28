台東追念228 300人健行9公里和平古道

台東今天有300人在初鹿教會集結後走五里坡產業道路，追溯78年前一條避免殺戮的和平之路。（記者黃明堂攝）

2025/02/28 09:54

〔記者黃明堂／台東報導〕1947年的228事件，台東曾發生卑南族頭目掩護外省籍縣長躲進山區的事蹟，阻止了一場反制欺壓的血腥事件。今天紀念228活動，有逾300人從卑南鄉初鹿部落出發，走9公里山路，要抵達昔日避難所在的上里派出所舊址，以健走方式穿越一條幫助台東人躲過228殺戮的古道。

這項紀念和平活動是由台東二二八關懷協會舉辦，上午8點多，300多人在初鹿教會前集結，追念及禱告後啟程，進入初鹿後山的五里坡產業道路，走3公里的陡坡，再走6公里較平緩的山路，預計中午抵達延平鄉山區的上里派出所舊址，邊健行健身，邊遙想昔日殺戮氛圍中的和平互助。

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台東二二八協會理事長賴坤成帶頭走這段路，他說，發生於1947年的228事件，一連串屠殺、清算對於台灣社會影響至深且遠，全國各地都傳出傷亡，其中台東有1人死亡18人受傷，死亡的是日治時期金崙公學校、也就是現在的賓茂國小，一位外省籍老師遭殺害，引發騷動。

他說，當時國民政府準備大軍鎮壓，激發民怨，官派的台東縣長謝真等30幾位外省籍官員在時任卑南鄉長的王登科及卑南族初鹿部落Yawan（總頭目）馬智禮的安排下協助躲到紅葉部落後方山區的Kamisatu（上里），避免了一場更大的流血事件。

賴坤成說，今年適逢二二八事件78週年紀念，今天的健走路線，就是當年協助躲到紅葉部落後方上里山區的路徑，以健走方式穿越一條幫助台東人躲過228殺戮的古道，穿越時空緬懷228受難者，並藉由活動邀請群眾共襄盛舉，進而增進地方居民對228事件歷史的認識。

台東二二八協會理事長賴坤成（中）今天帶領300人追溯78年前一條避免殺戮的和平之路。（記者黃明堂攝）

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