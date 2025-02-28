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    未達罷免提議門檻9案全是綠委 林俊憲：國民黨下一步會罵中選會「不公」

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/02/28 12:33

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台掀起大罷免潮，首波送件的立委罷免案一階審議結果27日出爐，19件通過罷免第一階段的名單皆為國民黨立委，未達提議門檻的9件則皆為民進黨立委。對此民進黨立委林俊憲表示，被中選會要求補件的9件罷免案，大部分應該不會再補提，因為他們已經達成目的了，目的就是「9個被要求補提的全是罷免民進黨立委」這個標題而已。

    林俊憲在臉書PO文表示，被中選會要求補件的9件罷免案，大部分應該不會再補提，因為他們已經達成目的了，而目的是什麼？很簡單，就是「9個被要求補提的全是罷免民進黨立委」這個標題而已。

    林俊憲指出，新聞已經報了好一陣子，各地罷免民進黨立委的連署過程問題百出，沒有罷免站、死人連署、冒名連署，所以這在意料之中，但一定會有人說，「難道罷免國民黨就一點問題都沒有嗎？」極端的情況就會引起疑問，這是人性使然。

    林俊憲續指，更何況已有多區抓到偽造連署的證據提告，除非這些國民黨工真的要「為黨犧牲」，害自己受到司法制裁，否則應該是「見好就收」，國民黨接下來的步數也很好預測，一定是跳出來大罵中選會「不公」、「針對國民黨」，然後藉此刺激支持者出來投反對，因為他們知道已經沒有冷處理的可能了。

    林俊憲也提醒各地團體，在二階連署時一定要特別小心，核對身分再收件，以免他們把現在的招數栽贓到別人身上，永遠要對國民黨保持最高的戒心，這是他多年的心得，也分享給大家。

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