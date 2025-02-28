批蔣萬安從未為派警跟蹤市民認錯道歉 吳靜怡：蔣家戒嚴幽靈復辟警訊？

台北市長蔣萬安。（資料照）

2025/02/28 10:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（28）日是228和平紀念日，媒體人吳靜怡表示，蔣萬安從未為了蔣家和台灣人民、派警察跟蹤市民而認錯道歉，過年前「李彥秀美國房產」到過年「蔣萬安派警察跟監」，在事件輿論討論上，台北市成為罷免熱度最高的地方，二二八總是提醒我們，自由從來不是專制者施捨給予的，而是被壓迫者爭取來的，只有當被壓迫者反抗時，它才會終結，台灣，加油！

吳靜怡指出，蔣萬安從未為了蔣家和台灣人民道歉，也從未針對派警察跟蹤市民而認錯！警方跟蹤、店家查水表事件：蔣家戒嚴幽靈復辟的警訊？歷史的回聲在這天響起，蔣萬安的家族其曾祖父蔣中正，派遣軍隊鎮壓台灣人民的抗議，造成數萬人死傷，開啟了長達數十年的白色恐怖與戒嚴統治。

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吳靜怡續指，這場歷史悲劇，成為台灣人集體記憶中的巨大傷痛，蔣萬安是否延續蔣家的威權遺緒，以「安全」或「秩序」為由，讓警方介入罷免行動，用惡意檢舉手段讓連署店家受到威脅，一再再讓許多人會聯想到戒嚴時期的國家機器，蔣家過去的威權手法是否可能捲土重來？甚至到全台灣縣市首長都這麼幹！花蓮的「查水表」事件反覆上演。

吳靜怡分析，「大罷免潮」的浪潮是從2024年國民黨與民眾黨推動爭議法案引發民怨，公民團體發起「青鳥行動」反制因為席次關係，轉而推動大規模罷免行動，截至昨日，已有十九位立委的罷免案跨越第一階段連署門檻，台北市王鴻薇、李彥秀；新北市葉元之；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市鄭正鈐；南投縣游顥、馬文君；台中市顏寬恒；廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠；台東縣黃建賓；花蓮縣傅崐萁。另有九件立委罷免案並未達提議門檻。

吳靜怡補充，過年前「李彥秀美國房產」到過年「蔣萬安派警察跟監」，在事件輿論討論上，台北市成為罷免熱度最高的地方，再加上藍營痛打長輩曹興誠，一連串的事件，高達九成民眾都知道大罷免！徐巧芯總是跟「詐、賭」的關係緊密，從最新民調來看，松山、信義的民眾有高達七成願意出門投下贊同或反對的罷免票。

吳靜怡直言，蔣萬安身為台北市長，他可以選擇面對歷史、承擔責任，也可以選擇模糊帶過、甚至重蹈覆轍，然而，當行政權開始介入公民運動與民主機制時，這將會加深外界對他的疑慮，二二八總是提醒我們，自由從來不是專制者施捨給予的，而是被壓迫者爭取來的，只有當被壓迫者反抗時，它才會終結，台灣，加油！

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