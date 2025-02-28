台東罷免立委黃建賓一階通過 預計3月初啟動二階連署

罷免立委黃建賓的剉賓小組展示昨天收到的中選會通過一階連連署審核公文。（記者黃明堂翻攝）

2025/02/28 09:38

〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免國民黨立委黃建賓的「剉賓行動」，一階連署已獲中選會審核通過，團隊今天表示，預計3月初就會展開二階連署，將會以1.5萬至2萬為目標，團隊將不定期舉辦快閃連署及前進鄉鎮進行連署活動。

剉賓團隊表示，昨天下午收到來自中選會公文，通知罷免台東立委黃建賓的第一階段提案書已通過，挫賓團隊在這段等待的期間沒有鬆懈，仍持續蒐集二階意向書、招募志工及連署店家，甚至還有其他縣市及德國等等旅外台灣人來訊表示願為大罷免提供協助，讓在國內、國外為生活努力的台東人提供連署書填寫教學及代收代寄服務，接下來預計在3初準備開啟二階連署工作。

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台東挫賓團隊表示，第一階段提案書共送1503件提案人名冊，經中選會及台東選委會查核，符合規定之提案人數合計1438人，達法定提議人人數，提案通過率高達95.68%，顯示台東民眾是抱持著十分謹慎且投入的精神在填寫連署書，罷免並非兒戲，對比立法院災難式的修法、惡性亂砍預算，參與連署的台東鄉親都比當前藍白立委更明白孰輕孰重。

據中選會來文，提案人之領銜人應自收到通知之次日起10日內領取連署人名冊格式，並於「60日」內徵求連署，台東二階段需連署人數為11534人以上，挫賓團隊將會以1.5萬至2萬為目標，團隊將不定期舉辦快閃連署及前進鄉鎮進行連署活動，請台東鄉親持續鎖定「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」粉專掌握最新公告進度，再次感謝參與第一階段連署的台東鄉親，待二階連署格式公告後，大家一起再努力一次。

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