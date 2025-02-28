抹黑負債2000萬到身價破億？ 沈伯洋：扛不住被霸免找紅統抹黑

立委沈伯洋。（資料照）

2025/02/28 09:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民主實驗室被爆曾收美國國際開發署（USAID）間接贊助約130萬美元，其現任理事、民進黨立委沈伯洋遭告發涉違「國安法」。對此沈伯洋表示，要被罷免的立委，自己扛不住，結果都是紅統人士、小黨、和那些無法拒絕上意的黨員來抹黑。這跟前陣子青工會被利用是一樣的，不要讓國民黨再被這群人綁架。

沈伯洋在臉書PO文表示， 兩個禮拜前紅媒稱沈伯洋負債2000萬；兩個禮拜後紅媒又稱沈伯洋已經出現第三棟房產，身價破億？他的財產，在紅媒的平行世界裡每天增加，抹黑列車也越來越多人上車。從內容農場到林沛祥到中國官媒到王鴻薇到趙少康到邱毅到新黨到張啓楷 到國民黨新北市議員，今晚再加一位彭文正！

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沈伯洋指出，他當學者的時候，曾擔任幾個組織的理事長，這些組織依法申請過各種國際補助，結果紅媒直接說這違反國安法，笑死；順便提醒一下，理事長是無給職，薪水零元；被提名立委後，他立刻辭掉所有理事長職務。跟某位「壯世代」完全不同。

沈伯洋續指，他沒有任何房產。他已經說過，查到有美國房產，他會立刻辭職。查不到的話，以上這些人請全部辭職。不用辭職的，請把你們講的「房產金額」補給我，他唯一的不動產是阿公靈骨塔自帶的土地持份，佔地1/290000。

沈伯洋直言，要被罷免的立委，自己扛不住，結果都是紅統人士、小黨、和那些無法拒絕上意的黨員來抹黑。這跟前陣子青工會被利用是一樣的，不要讓國民黨再被這群人綁架。

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