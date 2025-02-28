禁與中國國防七子大學交流 教長鄭英耀證實

教育部長鄭英耀接受本報「官我什麼事」專訪時證實，教育部將禁止與這7所中國的軍工大學交流，保護台灣許多科技的關鍵技術不會遭到竊取。（陳宇睿攝）

2025/02/28 10:15

〔記者林曉雲／台北報導〕本報獨家報導教育部將把中國國防七子大學（軍工大學）列為禁止交流合作的黑名單，以保護我國科研技術、學者及學子，教育部長鄭英耀上本報「官我什麼事」專訪時證實此事，他強調，與這7所中國的軍工大學交流，一不小心台灣許多科技的關鍵技術會遭竊取，因此教育部「嚴審」與這7所大學的交流，基本上禁止交流。

繼禁止與中國廣州暨南大學、華僑大學及北京華文學院交流後，並不予承認學歷後。教育部把北京理工大學等中國「國防七子」大學，列為禁止交流合作的黑名單，這7所軍工大學原本隸屬於中國人民解放軍國防科學技術委員會（國防科工委），包括北京航空航天大學、北京理工大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學，現在改由中國工業和信息化部管轄，參與中共軍工、兵器、裝備、航天、電子信息、化工與材料等項目，以服務軍事及統戰為目的，美國已將這些學校列為制裁名單。

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鄭英耀表示，這7所學校都是很不錯的學校，有另外一個名稱叫做國防七子，由中國工業和信息化部管轄，目前仍收錄在教育部認可的名冊，但基本上是禁止交流的，因為有國防跟技術上的敏感，可能涉及到台灣許多科技的關鍵技術被竊取，如果之後判斷或在跟其他部會討論後，覺得風險更大的話，就會採取更嚴格的方式不予承認學歷。

此外，鄭英耀也提到，中國有3所軍事學校，本來就不承認其學歷，雖然也列入985工程 、211工程，包括中國人民解放軍國防科技大學，直接歸中央軍委會主管；中國人民解放軍海軍軍醫大學，歸中國人民解放軍的海軍主管；以及中國人民解放軍空軍軍醫大學，直接歸中國人民解放軍的空軍主管，這3所軍事學校自始就沒有被教育部承認學歷學位。

鄭英耀表示，有時候會做出錯誤的選擇，是來自於資訊不足，教育部會更積極的揭露相關資訊，除了在網路上多作宣導，也會透過高中職的升學輔導，讓家長、學生能夠清楚掌握到正確資訊。

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