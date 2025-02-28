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    馮翊綱挨轟 謝志偉諷：中國好歹會掰「軍事行動只針對台獨」

    馮翊綱日前登上YouTube頻道《百靈果News》接受訪談，他聲稱自己不認為中華人民共和國在威脅什麼，還說「是什麼人在做大內宣告訴你共軍不斷飛來？」引發網友批評。（圖擷自YouTube）

    馮翊綱日前登上YouTube頻道《百靈果News》接受訪談，他聲稱自己不認為中華人民共和國在威脅什麼，還說「是什麼人在做大內宣告訴你共軍不斷飛來？」引發網友批評。（圖擷自YouTube）

    2025/02/28 08:46

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「相聲瓦舍」團長馮翊綱日前接受網路節目《百靈果News》專訪時表示，共機繞台不是威脅，甚至宣稱中共對台威脅的說法是政府的大內宣，相關言論引發外界砲轟。針對相聲瓦舍粉專昨稱「相聲瓦舍垮台，共機從此不來，我們願意犧牲」，我國駐德代表謝志偉發文質疑，連中國自己好歹都要掰一句「所有軍事行動都只是針對台獨」，不敢否認「軍事威脅恫嚇台灣的事實」。

    今天適逢二二八，謝志偉在臉書發文指出，二二八穿黑衣，然後看到「相聲瓦舍垮台，共機從此不來，我們願意犧牲」這三句。他表示這三句讀來像文言文，得了解其來龍去脈才好懂。

    謝志偉認為，放大成白話文，對照「共機擾台是（政府）大內宣」，「或許他們是要讓我們了解這三句：倘若共機來此，而我們不從，那一瓦一舍會相機作應聲蟲，雙雙弄垮台，願意犧牲我們」。

    謝志偉說，但是我們台灣人，一磚一瓦在此建立家園，我們作錯了什麼？為什麼要犧牲我們？有一次二二八還不夠？

    謝志偉也質疑，連中國自己好歹都要掰一句「所有軍事行動都只是針對台獨」，不敢否認「軍事威脅恫嚇台灣的事實」。只有他有臉說中共對台的威脅是政府的大內宣，夠勇！

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