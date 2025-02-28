台東縣長選舉藍綠雙雌對決 吳秀華、陳瑩搭肩摟腰互稱姐妹

下屆台東縣長選舉目前浮現藍綠雙雌對決，國民黨議長吳秀華（左）及民進黨立委陳瑩（右）昨晚在一場春酒宴同框，帶笑互稱姐妹。（記者黃明堂攝）

2025/02/28 07:33

〔記者黃明堂／台東報導〕下屆台東縣長選舉，民進黨主席賴清德26日中常會中拋下一句見到藍轉綠曙光，提前點燃戰火。昨（27日）晚間，民進黨有意參選的女立委陳瑩與國民黨有意參選的女議長吳秀華在春酒中強碰，搭肩摟腰帶笑對決，吳秀華說「妳是我的姐妹啦」！陳瑩也笑說「姐妹爬山、各自努力」。

台東選民基本盤藍大於綠，特別是人口結構占1/3的原住民長期壓倒性投藍，導致民進黨從未贏過台東縣長，但民進黨目前矚意的陳瑩是卑南族原住民、多屆立委、選舉經驗豐富、父親是前縣長，具開發部落票源能力。賴清德指派強棒立委莊瑞雄到台東輔選爭取2026藍轉綠，莊瑞雄昨天明白說出陳瑩就是最好的人選。

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國民黨目前已表態的是現任縣黨部主委吳秀華，也是縣議長，選舉經驗豐富，基層經營札實，胞兄吳俊立在地方政治長期具有影響力，她的老公是卑南族人，她具有原住民媳婦身分，具有在部落穩固藍營鐵票的條件。

吳秀華及陳瑩均已展開密集的參加活動，各自頻繁露臉，前天因賴清德「看見藍轉綠曙光」一句話，點燃藍綠雙姝對決火花。昨晚兩個女人同場出席一場春酒晚宴，相互搭肩摟腰，帶著微笑俏皮踢腿，手指比出愛心，吳秀華說「妳是我的姐妹啦」！陳瑩也笑說「姐妹爬山、各自努力」。

陳瑩說，選舉就是要有很大的火花，又漂亮又熱鬧。她吃喝玩樂、遊山玩水，到處交朋友，但在拜訪聊天過程中，也知道了大家的訴求，認真紀錄，將這些養分形成政見，她會繼續走訪，也請大家可以跟她講出想法，她會好好學習紀錄，讓大家美夢成真。

吳秀華說，台東是良善的地方，所以這是場良善競爭，這麼多年來，她已經很了解地方發展及需求，將會轉化她的政見及未來政策，至於跟陳瑩的競爭，請大家放心，她們會很好，因為選舉是一時，朋友是永遠。

下屆台東縣長選舉目前浮現藍綠雙雌對決，國民黨議長吳秀華（左）及民進黨立委陳瑩（右）昨晚在一場春酒宴同框，相互搭肩摟腰，手指比愛心形狀。（記者黃明堂攝）

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