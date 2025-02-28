基隆議員稱檢舉造成臨停民眾不便 「取消公車站牌」被罵爆

基隆市議員洪森永昨發文稱，武聖街附近的一處公車站牌10公尺內禁止停車，加上時常被檢舉違停，在邀集相關單位研議後將公車站牌取消，該文一出引發外界批評m （圖擷自臉書）

2025/02/28 07:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市議員洪森永昨發文稱，武聖街附近的一處公車站牌10公尺內禁止停車，加上時常被檢舉違停，在邀集相關單位研議後將公車站牌取消，該文一出引發外界批評，質疑此舉「因噎廢食」，後續洪森永將發文刪除，但目前還在版面上的其他發文，仍遭網友持續洗版砲轟。

洪森永昨在臉書發指出，公車站牌內10公尺禁止停車，臨時停車民眾長期遭到檢舉達人檢舉，對於駕駛和警方都造成困擾。他表示武聖街64號和112號都有公車站牌，兩處過近不到50公尺，因此在邀集相關單位研議後，決定取消武聖街64號的公車站牌。

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不過該文一出也隨即引發砲轟，網友紛紛批評「厲害了，服務違規人懲罰公車跟搭公車的人」、「因為違規所以取消公車？」、「解決民眾問題（X） 放任違停亂象（O）」、「有夠落後笑死，幫違規者服務，你們鄉下人就繼續像個鄉下人吧」。

疑似因引發批評，後續該文已被下架。不過目前仍可看到，在洪森永臉書版面上的其他發文，持續遭到網友留言砲轟。

目前仍可看到，在洪森永臉書版面上的其他發文，仍持續遭到網友留言砲轟。（圖擷自臉書）

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