罷免羅明才團隊質疑刁難集會路權 新店公所：秉持中立一視同仁

推動罷免藍委羅明才的「拔羅波」團隊認為受到新北市府打壓，質疑市府未保持行政中立。（記者翁聿煌翻攝）

2025/02/27 22:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕推動罷免新北市藍委羅明才的「拔羅波」今天（27日）說，團隊17日申請22日、28日宣講活動路權，只核准22日活動，重新申請28日路權時，被新店區公所以「送件過晚」為由拒絕，他質疑新北市政府打壓，未保持行政中立。新店區長黃秀川回應，符合規定的案件已核准，28日活動因該案並未依照於時限內提出申請，且文件尚未齊備，因此無法在該時間使用場地。

黃秀川說，任何團體只要在時限內齊備文件，新北市政府及區公所絕對依照公開場所使用規範審查，秉持行政中立，一視同仁。

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「拔羅波」團隊指控，自罷羅連署送件後進入二階連署預備期開始，團隊努力進行各種快閃宣講行動，卻感受新店地區民眾受到不明影響，罷團在熱鬧的住商大樓附近難以駐點，他們認為二階連署活動迫切需要擴大舉辦，積極向新店區公所提出多場活動路權申請，然而卻遭遇了層層阻礙，甚至疑似受到了不公對待。

罷團指出，團隊17日申請22及28日宣講活動路權，卻在21日收到正式通知，僅核准22日單次活動，雖經重新申請28日路權，區公所直到24日才掛件，隨即以「送件過晚」為由拒絕，而團隊在13日、25日分別送件申請連署點路權，均在極短時間內遭拒絕，認為理由並不充分，因此罷團質疑，核定標準被有心人士不當解釋或選擇性適用，也讓他們對接下來的申請有著深切憂慮。

罷團嚴正呼籲，新北市政府與新店區公所必須恪守行政中立，保障憲法賦予公民的集會與表達自由，並希望相關主管機關正視此事，確保行政程序公開透明，不容許民主受到任何打壓，罷團也呼籲民眾踴躍分享，守護台灣的民主與公民權利。

「拔羅波」團隊說，28日的街頭宣講活動，原則上仍然在中興陸橋下舉行，團隊已與警察單位協調達成共識，不搭帳、不設攤，也申請好集會遊行許可。

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