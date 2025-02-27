新北罷免立委一階「葉元之」搶先過關 另9案狀況曝

罷免國民黨籍板橋東區立委葉元之一階過關。（資料照）

2025/02/27 22:26

〔記者董冠怡／新北報導〕全台罷免立法委員共有54案，中央選舉委員會完成部分第一階段查對結果，19件可入第2階段連署、9件未達提議門檻尚待補提，以1次為限。新北市共計送出10案，罷免國民黨籍板橋東區立委葉元之案過關，對此，葉元之暫不回應。另據掌握，民進黨籍立委蘇巧慧、張宏陸、李坤城罷免案未過待補提，吳琪銘一案查對中。

罷免葉元之團體「板橋大刪元」說，待收到中選會函文後再回應。先前是規劃收到中選會通知及二階格式後，再啟動二階連署，預計40天收取4萬份以上連署書，也會拓展連署站點、擴大招募志工，明天（28日）下午2點到5點在介壽公園舉辦「公民肥皂箱」，邀請永和領銜人朱約信、時事評論員四叉貓、網紅皮筋兒、音樂人小花與民眾，一起分享罷免心聲。

請繼續往下閱讀...

民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，名冊查核是選委會的權責，予以尊重。至於其他罷團，記者稍早詢問，罷團均說尚未收到正式通知，了解情況中。

據了解，未達提議門檻尚待補提的9案，新北市有蘇巧慧、張宏陸、李坤城，另外，吳琪銘的部分，17日曾二度送件還在查對中，則待中選會下週審定。

其他5名藍委包含中和區張智倫、永和區林德福、大文山區羅明才、北海岸選區洪孟楷，以及七星選區廖先翔，都在2月10日送件，往後推算25天，審定期限為3月7日。

罷免廖先翔團體「齊心斷翔」也在社群平台上提到，今天被瘋狂詢問怎麼上榜名單上沒有廖先翔？「齊心斷翔」說明，由於相較「板橋大刪元」2月3日晚了1週送件，所以尚未公布結果，鄉親不用太過緊張。

罷免葉元之團體「板橋大刪元」明天要辦公民肥皂箱活動。（罷團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法