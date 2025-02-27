柯文哲解除禁見！黃智賢批「戲精」：才能有特權

民眾黨前主席柯文哲（中），今前往北院開調查庭。（記者塗建榮攝）

2025/02/27 23:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城案，遭羈押於土城看守所，但日前因父親柯承發去世，而聲請解除禁見、通信，要與家屬討論治喪事宜。台北地方法院今（27）日召開調查庭，裁定柯文哲3月10日前能解除管制。對此，媒體人黃智賢說，「柯文哲戲精才能有特權。」

黃智賢晚間於臉書粉專發文提到，柯文哲是被貪污起訴，而羈押禁見的，目前涉案數起，也證據確鑿，加上外逃的親信「橘子」許芷瑜，同樣涉海外金流不明，且妻子陳佩琪近期又被曝光，曾對2間豪宅下斡旋金，財產來源不明太明顯。

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黃智賢說到，柯文哲父親離世，柯家至今沒有提出奔喪的申請，卻不斷對外造謠，說北所不讓柯文哲奔喪，直接操作柯父的喪事。今天柯家居然又以「必須柯文哲才能討論治喪事宜」為由，要求解除禁見，不只檢察官同意了，法院也裁定同意。

因此，柯文哲即日起到3月10日，可以跟柯家的4個人見面；柯家人每天早上跟下午，可以與柯文哲各見一次；每個人還能輪流見。黃智賢解釋，「要知道，他們見面交談時，不能錄音錄影，所以他們要怎麼串供，都可以串到爽。」

黃智賢強調，「那以後，是不是每個被羈押禁見的被告，都可以有同等待遇？還是別人不行，只有柯文哲有特權？」只有柯文哲有被搜索時，拒絕開門爽滅證1小時的特權；有聚眾法院前，要挾司法的特權；有陳佩琪不被當被告的特權；有兒子不用被約談的特權。

最後，黃智賢批評，中華民國的法律，只要遇到戲精柯文哲，都會自動轉彎。「不轉彎，就是政治迫害，我等賤民，只能跪服。」

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