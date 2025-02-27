賴清德：增加預防慢性病預算 拚2030年降低三高死亡率1/3

總統賴清德今宣示，政府目標2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3，請相關各部會逐步增加預防慢性病預算。（總統府提供）

2025/02/27 21:47

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今主持總統府「健康台灣推動委員會」時宣示，政府目標2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3，歷經4個多小時討論後，賴清德裁示，請相關各部會逐步增加預防慢性病預算，讓各項防治工作順利進行，並促成各類健檢結果的整合運用，協助國人強化自我健康管理。

總統府發言人郭雅慧會後召開記者會轉述賴總統裁示與結論。賴清德指出，台灣每年約有6.2萬人死於三高相關慢性疾病，在2023年占總死亡數3成，面對「三高」對國人健康的威脅，請各部會積極鼓勵民眾培養健康生活型態，多管齊下，並落實全齡健康均衡飲食、提升全齡身體活動，全面提升國人的健康水平。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，後續將促成各類健檢結果的整合和運用，包括勞工健檢、成人預防保健、軍公教健檢，自費健檢等項目，協助國人掌握自身健康狀況，強化自我健康管理，降低「三高」帶來的慢性病負擔與失能風險，多位委員也建議將這些資料彙整上傳，便於利用，甚至開發大數據、人工智慧等運用。

針對衛福部推行的推行「三高防治888計畫」，賴清德也請相關部會，逐步增加預防慢性病的預算，讓各項防治工作更加順利施行，達成「2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3」目標。賴提到，去年他就任前宣示每年4月27日，都會舉辦的「健康台灣全國論壇」，今年也將如期舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法