王義川深耕桃園 3月推「夜間服務」面對面接受陳情

民進黨立委王義川（中）3月4日起，將陸續和桃園市議員團隊展開夜間服務，接受市民陳情。（資料照）

2025/02/27 21:04

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨立委王義川深耕桃園，3月4日起陸續和桃園市議員團隊展開夜間服務，接受市民陳情，3月規劃7場含桃園、中壢、新屋、龍潭、平鎮區，王義川直接與市民面對面，幫民眾解決問題。

王義川說，白天在立法院問政，為深耕桃園，所以晚上再撥出時間，和市民面對面，以幫民眾解決問題為首要，跟選民面對面服務，陳情者事先請向議員服務處登記預約，說明陳情的大概事項，以利安排相關問題領域的專家、官員、律師諮詢，幫民眾解決問題，有問題歡迎大家來討論。

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王義川說，目前3月規畫，首場4日在市議員余信憲服務處，5日在彭俊豪服務處，12日在陳睿生服務處，18日在黃崇真服務處，25日在張肇良服務處，19日、26日在劉仁照服務處，時間都是晚間8點到10點，他都會到場參加。3月完，後續服務仍會慢慢增加。

去年11月，時任民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長後，王義川遞補民進黨不分區立委，於去年12月2日就職，認養服務中壢區、平鎮區、龍潭區；郭昱晴負責桃園區、八德區、大溪區；張雅琳負責龜山區、蘆竹區、大園區；陳培瑜負責楊梅區、新屋區、觀音區。

民進黨立委王義川3月夜間服務規劃7場，陳情者須事先向議員服務處登記預約。（取自臉書「憨川去兜位」）

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