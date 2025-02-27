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    馮翊綱稱「共機繞台」非威脅 王婉諭：真的生活在同個島嶼上？

    「相聲瓦舍」團長馮翊綱（左）接受網路節目專訪，言論內容被炎上。（擷取自百靈果News頻道）

    「相聲瓦舍」團長馮翊綱（左）接受網路節目專訪，言論內容被炎上。（擷取自百靈果News頻道）

    2025/02/27 22:45

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「相聲瓦舍」團長馮翊綱日前接受網路節目《百靈果News》專訪時表示，共機繞台不是威脅，而是眼界的問題，還指控這是政治鬥爭行為。對此，時代力量主席王婉諭直呼，「請問我們真的生活在同一個島嶼上嗎？。」

    對於中共頻頻擾台的威脅，馮翊綱覺得，「我不認為中華人民共和國在威脅什麼，這就是眼界的問題。因為我經常來往兩岸，我不覺得人家在威脅我們耶，怎麼辦？」更不滿，「政治鬥爭是不斷的，這種顛沛的感覺，國內感覺不安定，連一個國民做廣告講到中國人三個字，都這麼有反應，太奇特的時代了。」

    王婉諭今（27日）於臉書粉專發文表示，「實在難以理解馮翊綱到底在說什麼。」也對於馮翊綱沒感受到中國在威脅台灣、共機飛來都是假新聞等，與普遍社會北轍南轅的立場批評，「請問我們真的生活在同一個島嶼上嗎？」

    王婉諭強調，「共機擾台，不是什麼陰謀論、不是什麼假訊息，而是國軍每一天都在真實面對的威脅。」還列出，中共昨（26日）突然在沿海發動射擊訓練；甚至有中資貨輪再度切斷台澎海底電纜，中共國防部發言人今天更公開表示，「早晚要收了你們。」

    王婉諭重申，「這不是威脅，難道真的要兵臨城下才叫威脅嗎？沒有什麼比溫水煮青蛙來得更可怕。」認為中共最想看到的，就是台灣失去警覺、習慣成自然，慢慢地卸下防備，讓他們可以趁虛而入，「中共的侵略威脅從未消失過，差別只在於你選擇做好準備，還是掩耳盜鈴而已。」

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