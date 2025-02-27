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    富察、楊智淵被中國列分裂國家重大危安案件 陸委會：被當宣傳案例

    台灣社運人士楊智淵、八旗文化總編輯富察（李延賀）被中國最高人民檢察院當成重大危安案件。陸委會發言人梁文傑今天說，兩人被當作指標性宣傳案例。（記者陳鈺馥攝）

    台灣社運人士楊智淵、八旗文化總編輯富察（李延賀）被中國最高人民檢察院當成重大危安案件。陸委會發言人梁文傑今天說，兩人被當作指標性宣傳案例。（記者陳鈺馥攝）

    2025/02/27 20:10

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣社運人士楊智淵、八旗文化總編輯富察（李延賀）被中國最高人民檢察院當成重大危安案件。陸委會發言人梁文傑今天說，兩人被當作指標性宣傳案例。

    中國最高人民檢察院副檢察長苗生明26日說，檢察機關依法從嚴懲處敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，嚴懲各類危害國家安全犯罪，最高檢指導地方檢察機關依法辦理「楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」。

    梁文傑說，從中國最高檢發布新聞稿來看，楊智淵、富察被當成指標性案例宣傳，楊智淵已經被判刑，若照這樣的宣傳口徑來看，富察恐也會被判刑；政府持續掌握案件進度，由於尊重家屬意見，沒有新的具體進度可對外提供。

    2022年8月，楊智淵在浙江溫州被以「長期從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全」罪名實施刑事拘傳審查，去年被是台獨份子頭目，被中共當局以「分裂國家」罪名判刑9年；富察是2023年3月在上海被國安單位逮捕，目前仍未被釋放。

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