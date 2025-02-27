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    罷免綠委陳冠廷領銜人自稱遭冒名 中選會：有委託書為憑

    綠委陳冠廷。（翻攝自陳冠廷臉書）

    綠委陳冠廷。（翻攝自陳冠廷臉書）

    2025/02/27 20:16

    〔記者李文馨／台北報導〕嘉義縣山區立委陳冠廷第一階段罷免提議書接連被爆造假，該案徐姓領銜人今（27日）出面稱遭冒名領銜，並至嘉義縣選舉委員會要求撤案。對此，中選會表示，此案在2月6日由徐姓提議領銜人委託賴姓民眾代理送件，且有賴姓民眾檢附委託書為憑，選務機關依法辦理選務，至於兩人間是否另有偽造文書或其他糾紛，由司法檢察機關偵查。

    徐姓領銜人表示，昨天收到中選會通知，才知道以他為名領銜送出的提議人數有2639人，其中不合規定依法刪除915人，刪除後提議人1724人，不足規定人數有480人。他強調，他連提議書摸都沒摸到，且他的妻子也遭冒名擔任副領銜人。

    中選會說明，該案於2月6日由提議領銜人徐O榮委託賴O煌代理送件，且代理送件之事，也有賴O煌檢附委託書為憑。中選會強調，本件確有委託書為憑，選務機關依法辦理選務，至是兩人是否另有偽造文書或其他糾紛等情事，現階段允屬司法檢察機關得偵處之司法案件，選務機關自不予以評論。

    中選會也說，受理罷免案之提議，皆有核對提議人之領銜人國民身分證正本及提議書之姓名、戶籍地址、國民身分證統一編號是否相符。如領銜人委託他人代為提案有代理送件之事者，除要核對上開文件外，也須核對委託書及受託人之國民身分證正本等文件，以上選務機關皆依程序辦理。

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