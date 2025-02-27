南市文化中心這尊「公共藝術」神似蔣介石 議員蔡筱薇促遷走

台南文化中心《承先啟後》公共藝術品，公共藝術審議委員會認為，作品並未指涉到蔣介石，只是長得太像，但在無法確認下不便移走。（記者蔡文居攝）

2025/02/27 19:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市文化中心戶外豎立一座《承先啟後》的公共藝術作品，因長得太像蔣介石，引發爭議。台南市議員蔡筱薇表示，明天為228事件屆滿78週年，轉型正義不能斷，自由民主不可忘，尤其文化中心仍陳設蔣介石銅像一案，她嚴正要求文化局重視並盡速移除，因為這不僅是對歷史上威權統治的反思，更是對228事件所留下傷痛的正視與治癒。

蔡筱薇表示，根據全國威權象徵各轄管單位處置情形統計資料表顯示，南市府仍有一件列管尚未處置，即文化中心的蔣介石銅像。轉型正義條例通過至今已通過7年多，市府對執行牛步，文化中心肩負美術展演空間、培養藝文人口的任務，卻有威權體制獨裁政府銅像設立於此，整體氛圍可說十分弔詭。

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蔡筱薇說，台南文化中心自成立以來已有40年歷史，立委林俊憲也爭取中央經費挹注場館翻修計畫，建議文化中心可以配合該工程遷移銅像，提供市民更優質、舒適的藝文環境。

她強調，處置威權象徵的舉措，在於反省與檢討過去威權統治的歷史經驗，並藉此作為當代公民教育的重要課題，呼籲市府打破過去由上而下，強調的政治崇仰文化及封閉的歷史詮釋，為台灣社會提供多元反思的空間，開啟更廣泛的公民對話，與歷史重建的可能性。

南市文化局表示，該件《承先啟後》公共藝術作品為1984年文化中心開館時設立，為南市知名雕塑家鄭春雄老師創作，鑄銅群像9尊。約4年前出現遷移聲音，經提交公共藝術審議委員會審查，審查結果認為，該作品呈現老中幼三代，構圖符合其名，且當初檢視作品，認為並沒有指涉到蔣介石，只是實在長得太像，但又一直連絡不到鄭春雄老師，求證作品是否是蔣介石，在無法確認下，也不便把一個公共空間藝術品移走。

文化局說，這次文化中心正進行整建，經費5億多，目前正進行一期工程，未來二期工程會針對演藝廳、新增地下停車場及外觀重新設計，戶外庭園也在改建範圍，未來銅像如何處理再做整體考量。

228事件78週年前夕，南市議員蔡筱薇要求文化局正視轉型正義，盡速移除文化中心蔣介石銅像。（圖由蔡筱薇提供）

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