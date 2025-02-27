台中4藍委罷免一階全過 何欣純：平常心看待

民進黨立委何欣純（左）表示，平常心看待罷免一階審議結果，把握機會為台中、為市民做更多事。（記者黃旭磊攝）

2025/02/27 19:34

〔記者黃旭磊／台中報導〕全台掀起大罷免潮，中選會今天公布立委罷免案一階審議結果，台中市國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，4人罷免案一階提議過關，而民進黨立委何欣純、蔡其昌未過關，對此，何欣純表示，平常心看待此一結果，強調「把握機會為台中、為市民做更多事。」

中選會今天公布19件立委罷免案可進入二階連署，另有9件罷免案未達罷免提議門檻，後續仍有一次補提機會，台中「F3」藍委加上顏寬恒，罷免一階都過關，中二「解顏團體」、中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」及中六「敲羅行動」霸團成員感到振奮，將在下週共同北上中選會，領取二階罷免連署格式書啟動二階罷免。

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對於連署一階未成，民進黨立委何欣純說，平常心看待此一結果，目前持續不分選區在台中走訪基層，爭取更多中央經費加強地方建設，把握機會為台中、為市民做更多是她一直想做的事，也是一直努力的方向。

提議罷免何欣純的劉姓市民住太平區，曾擔任某社區發展協會監事，協會理事長表示，劉先生在兩年前退會，確實擔任此次何欣純立委罷免提議人，不過，僅為個人立場不代表協會，協會保持中立不會去罷免立委。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，劉姓市民住太平並沒有往來，黨部未介入公民提議罷免，據了解應會備妥文件再補件。

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