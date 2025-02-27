王滬寧稱「支持島內愛國統一力量」 陸委會：全力查緝

陸委會發言人梁文傑今強調，對所謂「支持島內愛國統一力量」，若有觸犯反滲透法、國安法或刑法等，政府都會全力查緝。（記者陳鈺馥攝）

2025/02/27 19:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2025中共對台工作會議近日在北京召開，中國全國政協主席王滬寧表示，要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，塑造祖國必然統一大勢。針對「島內愛國統一力量」是誰？陸委會發言人梁文傑今天強調，「這個講的是誰，我想大家都很清楚」。對這些所謂「支持島內愛國統一力量」做法，若有觸犯反滲透法、國安法或刑法等，政府都會全力查緝。

中國官媒《新華社》報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持對台工作會議，中共黨政軍有關涉台部門及機關負責人出席。

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王滬寧談話表示，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實中共二十大和20屆二中、三中全會精神，貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略。深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進「祖國統一大業」。

王滬寧指出，要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果。

王滬寧更說，要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件，堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持「一個中國原則」的格局。要加強黨中央對對台工作的集中統一領導，確保黨中央對台決策部署落到實處。

對於王滬寧今年對台工作會議談話與往年差異？梁文傑指出，我們不會就細部文字過分推敲，譬如去年也談到要弘揚中華文化，促成兩岸同胞心靈契合，但是今年就沒有講，可是中共實際還是有在做這些事，如宗教交流，拜媽祖、關公等，這些它都還是會做。

梁文傑提及，對台工作會議的新聞稿相當簡短，對我們來說，與其推敲他的文字，不如觀察行為。昨天它在發這份新聞稿時，同時在高屏外海做無預警劃設操演區，今天又推出17條惠台新措施，用和戰兩手策略。所以我們會對他們所做的事比較關注，聽其言觀其行。

關於王滬寧所說的「島內愛國統一力量」是誰？梁文傑說，「這個講的是誰，我想大家都很清楚，這個不用再贅述」。對於這些所謂的「支持島內愛國統一力量」做法，如果有觸犯反滲透法、國安法或刑法等，政府現在都是全力在查緝，陸委會所做一系列工作，其實都和這個有關。

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