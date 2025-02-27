企業慷慨支援巴奧台灣隊 獲林佳龍頒贈「外交之友」

外交部長林佳龍27日主持「外交之友貢獻獎」頒贈典禮。 （記者羅沛德攝）

2025/02/27 19:34

〔記者方瑋立／台北報導〕2024年巴黎奧運台灣代表隊斬獲佳績，外交部長林佳龍今（27）日向3間企業頒發「外交之友貢獻獎」，感謝其在賽會期間全力支援後勤工作，讓台灣隊選手可以專注為國爭光。林佳龍說，期待看到更多各行各業「台灣隊」擴大影響力，讓世界看到台灣。對此，領獎代表也嗨喊「台灣TEAM，就是要挺台灣」！

林佳龍今於外交部頒發外交之友貢獻獎獎狀及獎章給3間企業，感謝其於2024巴奧全力支援台灣隊後勤工作，讓我代表團順利參賽為國爭光。受獎代表分別為漢典食品股份有限公司總經理鍾紀銘、長榮航空股份有限公司協理林玄修、喬山健康科技股份有限公司業務總監陳榮達。總統府國策顧問林見松，以及巴奧時任駐法代表、現任外交部政務次長吳志中皆出席觀禮。

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林佳龍表示，感謝巴黎奧運期間有3間企業全力支援後勤工作，讓台灣選手無後顧之憂、全心備賽，使代表團參賽圓滿順利、為國爭光。這些努力除讓各界看到「台灣隊」雄厚實力外，也見證各行各業符合總合外交「人人都是外交官」的願景，期待看到更多有心、有志、有力之士共同擴大「Team Taiwan」的影響力，讓世界看到台灣。

陳榮達致詞時強調，喬山科技取之於社會、用之於社會，他也嗨喊，因為是「台灣TEAM」，所以一定要「挺台灣」；鍾紀銘引述團隊常言表示「生在這裡、長在這裡。唯有台灣好，子孫才會生生不息」。

外交部說明，漢典食品派遣2名廚師及5員工於奧運期間無償長駐「膳食中繼站」，讓台灣選手在異鄉也能品嘗到健康、安全及美味的家鄉味；長榮航空則協助代表團在飛航、通關、托運等全部手續「零失誤」且無微不至的服務和照料；喬山健康科技公司協助建置台灣代表團中繼訓練基地，即法國勒瓦盧（Levallois）廣受好評的「台灣運動中心」，且於賽後將重訓設備捐贈給當地市府，延續台法堅實友誼。

外交部長林佳龍（左二）27日主持「外交之友貢獻獎」頒贈典禮，喬山健康科技股份有限公司業務總監陳榮達（右一）、漢典食品股份有限公司總經理鐘紀銘（右二）、長榮航空協理林玄修（左一）出席領獎。 （記者羅沛德攝）

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