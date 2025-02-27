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    首頁　>　政治

    中國國防部狂言「早晚收了你們」 陸委會嚴厲譴責

    中國在高屏外海劃設操演區，我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦（左）與千島湖艦（右），圖為由班超軍艦上的視角監控拍攝。（圖由國防部提供）

    中國在高屏外海劃設操演區，我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦（左）與千島湖艦（右），圖為由班超軍艦上的視角監控拍攝。（圖由國防部提供）

    2025/02/27 18:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國解放軍昨天無預警在高屏外海劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。中國國防部今天再嗆，台有關部門對「例行演訓活動」所發表的言論「純屬炒作」，並對今年國軍漢光演習將擴大實兵演練一事，狂言「早晚收了你們」。對於中國軍方蠻橫行徑，陸委會今日指出，「本會予以嚴厲譴責」。

    中國國防部今（27日）舉行例行記者會，中國國防部發言人吳謙指出，「台有關部門」針對解放軍「例行演訓活動」發表的言論純屬炒作，要求其「停止耍心機、蹭熱點」。

    針對台灣今年漢光演習的實兵演練，傳出將增長為10天9夜，美方也鼓動擴大動員後備力量，將動員一整個後備旅，人數規模達到3000人。

    吳謙聲稱，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。民進黨當局幻想「倚美謀獨」、「以武拒統」，這是對形勢、民意和實力對比嚴重的誤判，不自量力、極為危險。

    吳謙「正告民進黨當局」表示，螳臂當車只能自取滅亡。最後又冒出一句，「早晚要來收了你們」。

    陸委會發言人梁文傑在例行記者會指出，中國在沒有通報情況下，在澳洲外海突然舉行實彈射擊，已經違反國際慣例，共軍昨天又在高屏外海無預警發布操演區，對航域安全造成威脅，也是對台海安全不負責任的挑釁及破壞，對於兩岸關係造成惡劣影響，本會予以嚴厲譴責。

    針對中國國防部發言人吳謙的發言，台灣有關部門的言論「純屬炒作」。梁文傑受訪時說，中共這種無預警的劃設演訓區，完全沒有事先公告，會造成航空、航海的危險，「我們對此嚴正抗議」。

    梁文傑提及，這個不是只有台灣的問題，前幾天在澳洲、紐西蘭都有發生同樣問題，這可能不是單一事件。

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