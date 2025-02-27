228事件78週年 內政部促請受害者及家屬儘速申請賠償

內政部說，截至今年2月，權利回復基金會已受理5912件賠償或名譽回復申請，核准4955件，賠償金額總計約58億元。（記者李文馨攝）

2025/02/27 18:36

〔記者李文馨／台北報導〕明天適逢二二八事件78週年，部長劉世芳今天（27日）說，促請受害者及家屬儘速向威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會申請權利回復及賠償事宜，以完成轉型正義重要工程。

內政部說，自民國112年1月政府設立威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會，截至今年2月，權利回復基金會已受理5912件賠償或名譽回復申請，核准4955件，賠償金額總計約58億元；其中包含生命或人身自由案核准2036件、財產所有權被剝奪返還案核准22件，名譽回復證書申請案通過2897件。

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內政部指出，為更完備保障回復被害者及其家屬權利，今年1月3日已修正公布「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，明定賠償金與所有權回復的權利均不得扣押、讓與、抵銷或供擔保，不會影響領款人的社福身分，內政部將持續促請權利回復基金會積極辦理賠償金申領及發放作業，以保障受領人權益。

內政部強調，未來將持續輔導威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會及二二八事件紀念基金會辦理賠償工作及經營管理二二八國家紀念館會務，積極推動各項工作，實現政府轉型正義工程，相關轉型正義資訊可下內政部網站轉型正義專區查詢。

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