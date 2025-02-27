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    10大死因5項與「三高」相關 賴清德：目標2030降低死亡率1/3

    總統賴清德今天主持總統府健康台灣推動委員會。（總統府提供）

    總統賴清德今天主持總統府健康台灣推動委員會。（總統府提供）

    2025/02/27 18:10

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天下午主持總統府健康台灣推動委員會指出，國人十大死因有7項與慢性病相關、當中5項是三高慢性疾病，每年健保相關醫療支出高達1700億元，成為龐大醫療負擔，衛福部將擬定慢性病防治策略，全力預防三高症狀，目標2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3。

    衛福部今天將在會議報告「健康台灣-慢性病防治：健康生活模式養成、肥胖防治及三高防治888計畫」。賴清德指出，在國人的十大死因中，有7項與慢性病有關，在這7項中，有5項是三高慢性疾病相關，而每年健保「三高」相關疾病的醫療支出，也高達1700億元，成為龐大的醫療負擔。

    賴清德表示，根據世界衛生組織，導致非傳染性疾病的四大主要風險因子，包括吸菸、身體活動量不足、不健康飲食，以及有害使用酒精；根據「國民營養健康調查」的結果，也顯示，國人的身體活動量，以低度及中度活動量為主，而且飲食攝取明顯不均，包含攝取過量的糖、鹽，以及蔬果乳品攝取量不足等情形。

    賴清德指出，照顧國人健康的最佳策略，就是加強國人身體活動，提升健康飲食識能，改善國內飲食環境，從前端來預防慢性疾病的發生。衛福部將完整說明慢性病防治的各項策略，從前端的建立健康生活型態，到中段的肥胖防治行動，全力預防國人有高血糖、高血脂、高血壓，「三高」症狀。

    賴清德提及，今年起衛福部已升級成人預防保健服務，將年齡下調至30歲，如果已罹患「三高」，將透過「三高防治888」找出目標群眾，再進行介入，力求改善症狀，避免發展成為慢性病。

    賴清德說，這樣的行動策略，需要從職場、社區、校園、國軍等各場域，同步推動，藉由公私部門協力合作，才能降低慢性病，以及慢性病所造成的失能風險，政府也設下目標，要在2030年，達成降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3。

    總統賴清德今天主持總統府健康台灣推動委員會。（總統府提供）

    總統賴清德今天主持總統府健康台灣推動委員會。（總統府提供）

    衛福部將擬定慢性病防治策略，目標2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3。（總統府提供）

    衛福部將擬定慢性病防治策略，目標2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3。（總統府提供）

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