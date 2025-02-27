提升消防人員安全！配合消防法修正研修6配套子法 估6/1同步實施

消防署長簡萬瑤說，消防署已獲行政院核定的經費1500萬元，將與健保署合作，透過大數據分析消防人員健康狀況，預計在3月底完成並公告。（內政部提供）

2025/02/27 18:13

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德去年11月底公布修正「消防法部分條文」，內政部消防署長簡萬瑤今（27）日在部務會報會後記者會說，預計今年5月前完成6項相關子法的預告作業，同時配合消防法修正條文的施行日期同步生效；盼透過整合法律面、制度面與執行面，達到賴清德提出的2025年消防零重大傷亡的目標。

簡萬瑤說，這次預計修訂6項子法及公告，其中因應消防法修正規範各消防機關應設置專責單位及人員、防護措施的訂定及執行、健康檢查及預算編列等，將訂定｢消防人員職務安全衛生諮詢會設置辦法」、｢消防人員安全衛生教育訓練實施規則」及｢特定項目及臨時性健康檢查項目與實施方式之公告」，以及修正｢災害事故調查會設置辦法」。

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簡萬瑤補充，在「特定項目及臨時性健康檢查項目與實施方式之公告」，消防署獲行政院核定的經費1500萬元，將與健保署合作，透過大數據分析消防人員健康狀況，預計在3月底完成並公告。他強調，未來1500萬元會納入年度預算，並請縣市政府配合編列相對配合款，共同執行消防人員的健康照護。

針對公共安全部分，簡萬瑤說，將完成「一定規模以上之實驗室或倉庫之公告」及｢危害性之化學品範圍、項目與危害風險標示板之等級、內容、顏色、大小及設置位置等事項之公告」，目前都循法制作業程序辦理中；另消防法修正條文的施行日期，內政部已函請行政院指定為今年6月1日，屆時此6項子法將與消防法修正條文同步實施。

簡萬瑤強調，除了在法制作業積極進行子法研訂，為強化消防人員工作安全衛生管理作業，消防署也依據行政院所核定的建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫，積極協助地方消防機關建置消防人員安全衛生管理系統、補助後勤照護車、改善消防廳舍環境及補助消防人員健康管理及檢查等，以實質照護消防人員工作安全及保障。

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