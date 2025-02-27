赴閩就業每人每年給5萬人民幣 陸委會：可見福建財政不佳

福建推出對台17條措施，台灣民眾到寧德時代等鋰電池業就業發展，實際工作滿1年，給予個人每年人民幣5萬元補助，累計不超過3年。陸委會發言人梁文傑今日強調，中共所提供的獎金在鋰電池行業不是很高，可看出福建財政不是很好。 （記者陳鈺馥攝）

2025/02/27 18:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國解放軍對台軍事恫嚇，福建省人民政府今天則推出對台17條措施，將提供台灣民眾線上換領中國居住證，到寧德時代等鋰電池業工作，有簽合約且工作滿1年，每人給人民幣5萬元補助，累計不超過3年。對此，陸委會發言人梁文傑今日批評，中共所提供的獎金在鋰電池行業並非很高，可看出福建財政不是很好。

中共官媒《央視》報導，福建方面再向台灣釋出對台措施，共分三方面17條。其中包含換領中國居住證的便利措施，指在福建領取台灣居民居住證、居住住址未發生改變的台灣民眾，可在證件有效期期滿前3個月內，通過閩政通App「公安便民」或「台胞台企數字『第一家園』」專欄申請，並且會在5個工作日內辦結。

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為吸引台灣民眾到鋰電行業工作，寧德時代、新能源科技、廈鎢新能源等企業，3年內每年將提供100個以上就業職缺給台灣人。大學本科及以上學歷到寧德就業，與用人單位簽訂勞動合約且實際工作滿1年，給予個人每年人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）補助，累計不超過3年。

對台17條措施還包含，設立「閩台婚姻家庭服務專線」、支持台灣農林漁業赴閩發展。例如支持台灣民眾參與寧德海洋漁業養殖合作，為在龍岩發展的台企提供用地保障支持。試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司等。

對此，梁文傑表示，關於中共提出線上換領居住證，中方所用詞彙是「換領」，應該是指原本居住證到期可以去換發，這與政府正在查處的代辦、新領有些不同，當然我方也會注意是否只有換領而已。

梁文傑指出，每年每人民幣5萬元，這個在鋰電池行業，並不是很高的獎勵，而且5萬元獎金不是很高，可以看出福建財政不是很好，沒有提出非常誘人的獎勵措施。

梁文傑強調，我方對於這些措施都會研究，綜合來講，中共對台工作脫離不了利誘方式，這跟中共所謂的心靈契合有很大一段距離，用利誘方式加上軍事威嚇、懲獨22條等，並無法促成兩岸人民真正的心靈契合。

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