侯友宜：強化軌道與觀光建設 升級深坑發展

新北市長侯友宜赴深坑區參加行動治理座談。（記者翁聿煌攝）

2025/02/27 17:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜27日率同市府團隊到深坑區舉行行動治理座談，侯友宜指出，深坑區擁有自然的山嵐景觀與豐富的人文歷史，市府團隊也不遺餘力的推動地方觀光發展，另在深坑輕軌與老街維護工程的規劃下，冀望在未來的發展上能夠更加多元，走出屬於自己的道路。

座談會首先談到深坑輕軌規劃進度，捷運局表示，輕軌全程5.81公里，其中高架段預計5.53公里，涵蓋3個車站；平面路段預計0.28公里，涵蓋2個車站，其中輕軌S1站可銜接到捷運文湖線動物園站，大幅改善深坑地區聯外交通。

請繼續往下閱讀...

捷運局指出，「深坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告」去年第15次送中央審議後，11月交通部函覆意見，目前正修正中，預計4月再次報中央，市府也會持續與中央溝通，加速計畫發展。

里長也關心景美溪右岸及左岸串聯至老街一案，高灘處說明，預計今年3月辦理規劃設計案，方案朝向既有景美溪防汛步道（景美溪右岸）銜接到阿柔活動中心（景美溪左岸），可望串聯自行車河岸廊道，帶動深坑地區整體經濟發展，無論是在深坑國（中）小的周邊，或是社會住宅動工後的停車問題，也都是里長們關心的議題，市長責成交通局朝建置停車場的方向努力，解決假日觀光遊憩停車需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法