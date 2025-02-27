朱立倫開酸綠營公費助理「禁用三親等」 吳崢怒斥：做不到就閉嘴看

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/02/27 20:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕身兼民進黨主席的總統賴清德昨（26日）在民進黨中常會指示，黨籍民代的公費助理，應比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內的親人。不過，國民黨主席朱立倫今（27日）稱，此舉是在針對先前遭偵訊的綠委林岱樺。對此，民進黨發言人吳崢痛批，「既然自己沒有勇氣提出改革，那就閉嘴在旁邊看吧。」

吳崢於臉書粉專發文表示，面對近年頻發的助理費爭議，賴清德昨日在中常會上，期許民進黨要用高標準自我要求，不辜負國人所託，因此通過「黨籍民代聘用助理三原則」。

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吳崢不滿，「民進黨自我要求，結果國民黨朱主席朱立倫氣得出來亂罵？」朱立倫酸言酸語，批評賴清德目的是要黨內鬥爭，「朱立倫這話我真的驚呆，完全印證蘇東坡和佛印的故事，心中有鬥爭，舉目所見皆鬥爭。」

吳崢直呼，「別的不說，國民黨這幾年民代詐領助理費的案件有少過嗎？」認為民進黨在自我要求的時候，國民黨不面對自己黨內貪腐不斷，反而對民進黨內規指指點點，想見縫插針，「國民黨主席這麼好當？」

最後，吳崢還說到，「任用炒股被判刑坐牢的經濟犯『病毒』傅崐萁擔任黨團總召，這就是國民黨的道德標準！」國民黨縱容黨內貪污橫行，那是國民黨的事，但是既然自己沒有勇氣提出改革，那就閉嘴在旁邊看吧！

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