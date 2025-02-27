為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫開酸綠營公費助理「禁用三親等」 吳崢怒斥：做不到就閉嘴看

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    2025/02/27 20:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕身兼民進黨主席的總統賴清德昨（26日）在民進黨中常會指示，黨籍民代的公費助理，應比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內的親人。不過，國民黨主席朱立倫今（27日）稱，此舉是在針對先前遭偵訊的綠委林岱樺。對此，民進黨發言人吳崢痛批，「既然自己沒有勇氣提出改革，那就閉嘴在旁邊看吧。」

    吳崢於臉書粉專發文表示，面對近年頻發的助理費爭議，賴清德昨日在中常會上，期許民進黨要用高標準自我要求，不辜負國人所託，因此通過「黨籍民代聘用助理三原則」。

    吳崢不滿，「民進黨自我要求，結果國民黨朱主席朱立倫氣得出來亂罵？」朱立倫酸言酸語，批評賴清德目的是要黨內鬥爭，「朱立倫這話我真的驚呆，完全印證蘇東坡和佛印的故事，心中有鬥爭，舉目所見皆鬥爭。」

    吳崢直呼，「別的不說，國民黨這幾年民代詐領助理費的案件有少過嗎？」認為民進黨在自我要求的時候，國民黨不面對自己黨內貪腐不斷，反而對民進黨內規指指點點，想見縫插針，「國民黨主席這麼好當？」

    最後，吳崢還說到，「任用炒股被判刑坐牢的經濟犯『病毒』傅崐萁擔任黨團總召，這就是國民黨的道德標準！」國民黨縱容黨內貪污橫行，那是國民黨的事，但是既然自己沒有勇氣提出改革，那就閉嘴在旁邊看吧！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播