為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國高屏外海演習、福建隔天公布惠台措施 陸委會：和戰兩手策略

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/02/27 17:23

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國人民解放軍昨無預警宣布，在高屏外海實施「射擊訓練」，中國福建省政府今日進一步公布17條「惠台」措施。陸委會發言人梁文傑表示，看起來是「和戰兩手」策略，福建17條措施在我方看來「成效極其有限」，中共還是比較重視軍事威嚇。

    梁文傑在陸委會例行記者會指出，中國在沒有通報情況下，在澳洲外海突然舉行實彈射擊，已經違反國際慣例。共軍昨天又在高屏外海無預警發布操演區，對航域安全造成威脅，這是對台海安全不負責任的挑釁及破壞，對於兩岸關係造成惡劣影響，本會予以嚴厲譴責。

    關於共軍演訓越來越靠近台灣本島是否成為新常態？梁文傑回應，對於共軍演訓問題，我方抱持謹慎角度看待。此事結合幾個問題，這兩天中共中央召開對台工作會議，昨天突然發布演訓，今天又發布「福建17條新惠台措施」，看起來是「和戰兩手」策略。

    梁文傑強調，我方對於軍事演訓方面是特別在意，國防部相關單位都全面加以監控，也會與盟友聯繫。

    梁文傑說，2020年以來，中共提出4批融合發展措施，在我方看來，「福建17條新惠台措施」成效極其有限，中共在「和戰兩手」之間，還是比較重視軍事威嚇方式，中共認為這是比較有效的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播