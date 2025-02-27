中國高屏外海演習、福建隔天公布惠台措施 陸委會：和戰兩手策略

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/02/27 17:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國人民解放軍昨無預警宣布，在高屏外海實施「射擊訓練」，中國福建省政府今日進一步公布17條「惠台」措施。陸委會發言人梁文傑表示，看起來是「和戰兩手」策略，福建17條措施在我方看來「成效極其有限」，中共還是比較重視軍事威嚇。

梁文傑在陸委會例行記者會指出，中國在沒有通報情況下，在澳洲外海突然舉行實彈射擊，已經違反國際慣例。共軍昨天又在高屏外海無預警發布操演區，對航域安全造成威脅，這是對台海安全不負責任的挑釁及破壞，對於兩岸關係造成惡劣影響，本會予以嚴厲譴責。

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關於共軍演訓越來越靠近台灣本島是否成為新常態？梁文傑回應，對於共軍演訓問題，我方抱持謹慎角度看待。此事結合幾個問題，這兩天中共中央召開對台工作會議，昨天突然發布演訓，今天又發布「福建17條新惠台措施」，看起來是「和戰兩手」策略。

梁文傑強調，我方對於軍事演訓方面是特別在意，國防部相關單位都全面加以監控，也會與盟友聯繫。

梁文傑說，2020年以來，中共提出4批融合發展措施，在我方看來，「福建17條新惠台措施」成效極其有限，中共在「和戰兩手」之間，還是比較重視軍事威嚇方式，中共認為這是比較有效的。

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