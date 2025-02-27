柯文哲解除禁見至3/10 陳佩琪感謝法官體諒

陳佩琪今天下午4時許步出北院受訪。（記者王冠仁攝）

2025/02/27 17:07

〔記者王冠仁／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉入京華城弊案等案，去年底被起訴且遭羈押禁見；然柯父近日逝世，柯昨遞狀聲請解除禁見及通信；台北地院今天開庭後裁定今起至3月10日解除禁見，柯文哲可與妻子、母親、妹妹與弟弟會面。柯妻陳佩琪離開北院時強調，感謝法官的審酌與體諒，同時也對檢察官的堅持感到極度不諒解。

陳佩琪表示，感謝今天有許多媒體朋友前來陪伴出庭，她也感謝法官的審酌與諒解，讓柯可以在3月10日以前解除禁見。

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陳佩琪話鋒一轉說，對於檢察官堅持她與柯的解除禁見只能到3月10日，她感到極度不諒解。她在法庭上已經多次聲明，她的公公（柯承發）94歲又失智，難道一個人的生命、所有到告別式完就全部結束了嗎？這是不合理的判斷跟要求。

陳佩琪最終又再次感謝法官，因為法官說如果檢察官不斷抗告，屆時可能連告別式的流程都會有問題。

陳佩琪強調，她公公的生命，在她與柯的心目中是無限延伸下去；柯文哲最後也說，「我們問心無愧、不用求人」，就尊重法官的審酌跟裁定。

受訪結束後，陳佩琪隨即與柯母何瑞英一起搭車離去，現場有許多「小草」不斷大喊「柯媽媽加油」、「陳佩琪加油」、「柯文哲清清白白」。

民眾黨前主席柯文哲因柯爸過世遞狀聲請解除禁見及通信，台北地院27日提訊開調查庭，庭後柯妻陳佩琪（左二）、柯母何瑞英（右二）步出法院。（記者塗建榮攝）

民眾黨前主席柯文哲因柯爸過世遞狀聲請解除禁見及通信，台北地院27日提訊開調查庭，庭後還押北所。（記者塗建榮攝）

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