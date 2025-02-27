賴清德布局2026藍轉綠 莊瑞雄：助陳瑩競選台東縣長

莊瑞雄（圖左）今表示，他在台東最主要是擔任「桶箍」角色，並全力輔選民進黨立委陳瑩（圖右）競選台東縣長。（圖取自陳瑩臉書）

2025/02/27 16:36

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨主席賴清德布局2026台東縣長選舉，昨在中常會指出這是藍天變綠地的指標性一戰，請不分區立委莊瑞雄全力經營。對此，莊瑞雄今（27日）表示，他在台東最主要是擔任「桶箍」角色，銜命整合並帶動當地士氣，並全力輔選民進黨立委陳瑩競選台東縣長。

綠營去年在台東立委選舉分裂，最後由黃建賓以2千餘票差距險勝，讓國民黨拿回失去14年的台東立委席次。賴清德昨天在民進黨中常會表示，2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，也希望能贏回立委席次，請莊瑞雄集中資源，全力經營台東。

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莊瑞雄今受訪表示，賴清德去年6月就在中常會指示他認養台東，最重要的原因是，民進黨去年選舉在台東不夠團結，2組自己人出來參選，結果如何當然是可想而知，對支持者而言士氣非常低落，因此需要快速整隊、重新凝聚支持者，贏回向心力。

莊瑞雄盤點，他這幾個月來，協助台東解決國產署人手不足，解決觀光補助、培育醫護人員、風災後重建等問題，當地業者也感受到民進黨政府的關懷。

莊特別澄清，賴清德昨天再次宣示，從認養改為全力經營，外界解讀指派他參選台東，但其實不然；這是因為賴在台東看到藍天變綠地的曙光，這段期間已找回支持者的向心力，自己全力經營、扮演「桶箍」角色，找到最強母雞陳瑩參選縣長，這也是許多支持者期盼的人選。

莊瑞雄強調，他在台東黨部的這段期間，大量訓練年輕政治人才，在台東扎根，讓所有綠營從政者及基層民代動起來，也讓支持者感受到民進黨的強烈企圖心，大家當然會很開心。

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