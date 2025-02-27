賴清德：政府會積極處理醫院壅塞、已制定短中長期策略

總統賴清德下午主持總統府健康台灣推動委員會時表示，政府會積極處理大家關心的醫院壅塞問題。（總統府提供）

2025/02/27 16:37

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德下午主持總統府健康台灣推動委員會時表示，政府會積極處理大家關心的醫院壅塞問題，衛福部已制定短期因應策略及中長期改革方向，希望多管齊下解決台灣醫療面對的問題，早日達到「健康台灣」的願景。

賴清德指出，衛福部除了在農曆年前增購流感疫苗等預防措施外，面對春節到近期的急診壅塞情形，在行政院長卓榮泰指示下，衛福部已制定短期因應策略，以及中長期的改革方向。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，政府會透過各縣市衛生局，加強督導、調度急診病床，同時持續強化各醫學中心的院內病床調度，以及發揮緊急醫療網功能，加強區域醫院間的聯防機制，減輕急診壓力，並將加強民眾獲取分級就醫資訊、落實醫療分級制度，讓資源更能夠妥善運用。

針對中長期人力問題，賴清德說，政府會持續獎勵醫院增聘護理人力，減輕負擔；研議調整健保給付，鼓勵更多醫院投入急重症照護；因應高齡化挑戰，也要一起推動到宅醫療、在宅急症照護，以及長照3.0與急性後期等照護，降低醫療機構的壓力。

賴清德說，希望透過多管齊下，解決台灣醫療所面對的問題，提供民眾更好的照顧，早日達到「健康台灣」的願景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法