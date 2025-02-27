藍軍說台南溪北沒建設卻刪預算 綠營要「協尋謝龍介」

南市民進黨議員召開記者會，痛批國民黨議員時常喊「溪北沒建設」，結果溪北的建設預算被刪，卻默不作聲。（記者蔡文居攝）

2025/02/27 16:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團成員針對今年總預算被藍白亂刪、亂凍，今天黨團召開記者會，質疑溪北的國民黨議員時常在議會高喊「溪北沒建設」，結果溪北的建設預算卻被國民黨亂刪，嚴重影響溪北的建設，國民黨議員卻默不作聲，要求他們一起來「協尋謝龍介」，為台南溪北發聲。

來自溪北的南市議員陳秋宏、李宗翰、沈家鳳今天會同市議員郭鴻儀、周嘉韋、蔡筱薇等人召開記者會，痛批國民黨傲慢，在中央亂刪預算的行徑，不只影響溪北建設，更是癱瘓整個台南的建設，他們嚴厲譴責國民黨中央與地方聯手扼殺台南發展。

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陳秋宏表示，溪北的國民黨議員時常在議會高喊「溪北沒建設」，現在總統賴清德剛好是最了解台南的人，好不容易溪北有了大好機會可以大步向前，結果國民黨從中央到地方沒有人願意與溪北鄉親站在一起。謝龍介不但贊成刪減、凍結台南的預算，國民黨議員更是沒有人出面指責，這樣子淪喪的政黨，真的是對不起所有台南市民。

李宗翰、沈家鳳表示，溪北的基礎建設很多都是需要中央經費挹注改善，尤其維護到在地鄉親的生活與安全，現在預算被刪，國民黨地方又默不吭聲，這些人都是台南重大建設停滯的幫兇，希望市民朋友要嚴加檢視國民黨這些看不見民意的民意代表。

南市議會國民黨團發言人蔡育輝回應說，民進黨在台南長期執政，直到今年才發現台南沒有重大建設？還牽拖到不分區立委謝龍介。縣市合併，溪北嚴重邊緣化人口流失，台南成為爐碴、光電黑金的故鄉，時任市長的賴清德做了甚麼？現在貴為總統又做了甚麼？民進黨立委和議員們還敢要國民黨負責，真該「切腹自殺」的是，無顏面對台南鄉親，上至總統、立委，下到議員，民進黨的高官們。

謝龍介先回應說，光去年中央就超收5千億，比砍掉的還多3千億，台南綠營立委怎麼都沒爭取。民進黨在台南執政30年，中央連續執政第10年，怎麼還在怪罪在野黨？

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