台中「F3」藍委+顏寬恒罷免一階過關 罷團超振奮：下週啟動二階

台中藍委「F3」加顏寬恒罷免一階全過關，罷團成員感到超振奮。（記者黃旭磊攝）

2025/02/27 16:22

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，4人罷免一階提議今天中選會公布審議過關，罷團成員聽到消息表示，下週三（5日）後，將聯合4個罷團至中選會領件展現氣勢，而廖偉翔、顏寬恒均將矛頭指向民進黨表示，積極面對罷免、不會畏懼退縮。

中選會26日進行全國罷免團體第1階段提議書審議，今天公布19個國民黨立委與遭停職新竹市長罷免案，第1階段提議書審議通過，消息傳回台中，中二「解顏團體」、中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」及中六「敲羅行動」霸團成員感到振奮，將在下週一起北上中選會，領取二階罷免連署格式書啟動二階罷免。

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「展翅廢翔」何姓志工說，我們這個世代，就是光榮的罷世代，預計下週找個良辰吉日北上領件啟動二階，只要1個選民找5人，二階連署破5萬罷免就會成功，幫廖偉翔回家繼續幫媽媽、或當新光三越氣爆復原直播主，還是回去中天新聞當實習記者都可以。

廖偉翔則以不畏懼、不妥協及不改初衷等三點聲明，回應表示，本會期法案提案量超過600件，是立法院排名前三名，上任第一年為台中爭取預算更超過100億元，成績有目共睹。

廖偉翔說，尊重部分公民發起罷免，遺憾民進黨惡意煽動罷免，導致「大惡霸時代」來臨，選民厭倦「一年選上，二年罷免，三年補選，四年再選」惡性循環，也讓國家陷入空轉內耗，面對民進黨煽動惡意政治攻擊，問心無愧也毫無畏懼。

顏寬恒今天在高等法院台中分院出庭時說，民調顯示民眾對大罷免不買單，如果總統賴清德與民進黨介入，這場罷免是台灣的災難，自己會積極面對、不退縮，不相信這樣的罷免會打退台灣人的意志。

至於黃健豪及羅廷瑋並未回應罷免一階過關的提問。

國民黨立委廖偉翔強調不畏懼罷免行動。（截自廖偉翔臉書）

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