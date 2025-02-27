中國與在野黨、地方政府水乳交融 海基會：不是光明正大作為

海基會董事長吳豊山今日強調，對岸刻意不與民選的民進黨政府互動，卻與在野黨和地方縣市政府水乳交融，實在不是自稱泱泱大國，光明正大的作為。（圖由海基會提供）

2025/02/27 16:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會今日召開第12屆董監事會第6次聯席會議，海基會董事長吳豊山致詞直指，對岸刻意不與民選的民進黨政府互動，卻與在野黨和地方縣市政府水乳交融，實在不是自稱泱泱大國，光明正大的作為。

吳豊山指出，過去這3個多月，海基會主要職責除了處理日常的交流事務外，就是設法恢復兩會對話、促進兩岸和平。海基會與海協會的對話功能，自2016年蔡英文當選總統之後就中斷，對岸的說詞是蔡前總統「沒有答完九二共識的考卷」。

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吳豊山談及，2020年5月20日，賴總統就職演說強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，對岸解讀為我方主張「一邊一國」、「兩國論」，絕不接受，並且希望我方能夠回到九二共識。

吳豊山表示，去年11月4日他接任海基會的職務，當時在這鄭重地表示，兩岸的最高領導人既然都主張和平發展，希望海協會跟海基會同一脈動，同步堆疊善意，進而兩會攜手揮北柳暗、迎向花明。

吳豊山進一步說，事後國台辦發言人針對他的發言表示，必須以九二共識為基礎，兩岸才能恢復對話。本人當天回應，假如1992年兩岸曾經達成什麼共識，那這個共識當中，一定有中華民國的位置，因此對岸應說清楚，在九二共識中，中華民國擺放在哪一個位置。

吳豊山提及，去年11月27日，國台辦發言人回答《人民日報》詢問時以700多字的長稿解說九二共識。國台辦稱九二共識要旨是「求同存異、擱置爭議 」，但700多字沒有一句話、沒有一個字，說明中華民國在九二共識當中的位置。

「爭論九二共識非政府當前政策！」吳豊山說，他之所以與對岸隔空爭論，目的是要凸顯對岸藉口「九二共識」阻斷對話的粗魯與謬誤。如今對岸既然說不出中華民國在所謂「九二共識」中的位置，爭論當然到此為止。

吳豊山指出，賴總統在就職演說中明確強調，希望兩岸「以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作」，那麼海基會自當遵循總統意旨，設法恢復對話，並且推動交流。至於對岸刻意不與民選的民進黨政府互動，卻與在野黨和地方縣市政府水乳交融，實在不是自稱泱泱大國，光明正大的作為。

吳豊山強調，台灣海峽的兩岸關係，牽涉太平洋兩岸的美、中互動，也牽涉世界上很多國家的態度。美國總統川普在1月20日重新上台後，台、美、中關係又進入一個新的局面。賴總統在2月14日召開國家安全會議後，已提出了一些回應。俄烏戰爭的停戰協議正在發展中，世界大局正在醞釀巨大變化。

他堅信，「美國也好、中共也好，它們一定知道，和平才是唯一的光明大道，因此本人願意繼續抱持審慎樂觀的態度，看待兩岸的未來」。

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