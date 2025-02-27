鄭海樹等菁英自色恐怖被捕受難 南市議員李啟維促設紀念碑

鄭海樹案的遺址，現今在南市財稅局南邊停車場，南市議員李啟維促政府應儘速在此設立紀念碑，詳敘這段歷史。（李啟維提供）

2025/02/27 16:25

〔記者蔡文居／台南報導〕1947年的228事件，一些鮮為人知檔案資料重見天日，在228事件78周年前夕，民進黨台南市議員李啟維表示，當年228大屠殺事件之後，接續的白色恐怖時期，一群台南工業職業學校青年老師挺身關心台灣政局，以鄭海樹為首的39名菁英，被政府以莫須有罪名逮捕，其中有13名遭槍決等而受難，建議政府應儘速在當時他們的學校宿舍遺址設立紀念碑，詳敘這段歷史。

李啟維表示，原台南工業職業學校宿舍，就位於現今台南市忠義路財稅局南邊停車場，為1951年白色恐怖鄭海樹案犧牲的有志之士的居所。

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他表示，自從政府通過促轉條例之後，一些不為人知的228、白色恐怖、戒嚴歷史檔案才能公開重見天日，他才了解發生在1951年的鄭海樹案，有這麼多年輕人只因他們秉持知識分子良知，關心國家鄉土，卻因此惹來殺身之禍，妻離子散家破人亡，被抓39人當中受難13人，有3人是安平何家望族兄弟，妹婿黃瑞徵也被關10幾年，看了之後實在讓人悲從中來，也讓他以做為一個安平人為榮。

李啟維說，數年前他知道鄭海樹案，何川、何秀吉、何阿水等，這些優秀青年在白色恐怖年代，為真理從容就義之後，建議台南市政府能儘速設立紀念碑，但遲遲未有著落，希望在228即將邁入78週年的今天能儘速完成設立。

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