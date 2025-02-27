破壞台灣海纜中資貨輪 管碧玲：「插卡」就能多次變換船名

破壞台灣海纜的中資貨輪，「插卡」就能多次變換船名。（取自管碧玲臉書粉專）

2025/02/27 16:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，疑似故意拖錨破壞台澎第三海纜，中國籍王姓船長已被法院裁定收押，7名中國籍船員戴電子腳鐐，暫時安置「宏泰58」船上。

海委會主委管碧玲今天下午指出，「宏泰168」，又名「宏泰58」，又再名「善美7」，名字是用活動鐵板在船舷「插卡」，一不小心，說不定還插出「Hong 美7」？中文、英文隨他「插卡」；船艏、船尾任他取名，如此行徑，除了掩飾違法，還有什麼邏輯可以解釋？

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管碧玲表示，違法的準備這麼充分，到底滯留海上何為？何以七次廣播不予回應？斷纜是不是故意？偵查、判決，都挑戰檢方院方的智慧！而海巡堅定執法之後，還懸在空中，要看院檢是否支持！

管碧玲指出，這艘船的船長，曾經用假證件（護照、海員證）入境被查獲，現在，當掩飾違法的企圖昭然若揭的「千面船」船長，進來斷我海纜，感謝檢方支持詳查聲請羈押，也謝謝院方支持准予羈押禁見。

管碧玲強調，台灣是民主法治國家，但是，海巡在捍衛民主的同時，也在迎戰中國利用民主傷害台灣！這個戰爭，海巡非常需要院檢司法力量的支持！惟願：「不能讓中國利用台灣的民主法治傷害台灣！」

管碧玲以震驚社會一時的澳洲龍蝦走私案為例，海巡以違反「海關緝私條例」移送，協調關務署成功裁罰，至今將近2年，還在行政訴訟纏鬥。

再例如：農曆年前幾天，海巡移送5個案，涉及近300噸烏魚走私進口，已經有相關單位認定非自行捕獲，但是，「是不是到院、檢司法程序會被以走私罪嫌接受？也還在未定之天。」

管碧玲再舉最沉重的案例，就是中國「華益9號」抽砂船，今年4月26日，就泡在水裡滿3年了，還在等法院5月開庭審理，「心裡七上八下，如果法院不支持，船怎麼還？要怎麼賠償？公權力要怎麼伸張？！」

管碧玲強調，「我們擔心不是沒有道理」，因為沒收抽砂船的過程，曾經被二審法院判決撤銷沒收，她在2023年12月推動修法，修法後適用新法，才經高院於2024年4月23日發回更審，也快一年了。

管碧玲憂心，「華益9號」3年、龍蝦走私2年，都還在纏鬥，那麼，烏魚走私呢？斷纜的「宏泰」呢？

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