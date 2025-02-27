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    首頁　>　政治

    健康台灣會議預算遭刪減 何美鄉收訊息「希望同意無出席費」

    公衛專家何美鄉今表示，今日一早收到來自「健康台灣推動委員會」相關部門傳訊告知，「因為經費被刪，希望可以同意沒有出席費」。（資料照）

    公衛專家何美鄉今表示，今日一早收到來自「健康台灣推動委員會」相關部門傳訊告知，「因為經費被刪，希望可以同意沒有出席費」。（資料照）

    2025/02/27 16:12

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院大幅刪減及凍結今年度中央政府總預算，對此公衛專家何美鄉今表示，今日一早收到來自「健康台灣推動委員會」相關部門傳訊告知，「因為經費被刪，希望我們可以同意沒有出席費」，她嘆說「明明我們是高收入國家、為何立法院一定要假裝自己很窮，讓政府部門的工作人員要為每日公務所需張羅？」

    何美鄉今於臉書發文提及，健康台灣今天要開第3次會議，她一早卻收到一個訊息：「因經費被刪，希望可以同意沒有出席費。」她坦言，當然可以，一輩子在公部門任職，有沒有出席費從來不會是一個議題，但...「明明我們是高收入國家、卻為何立法院一定要假裝自己很窮，讓政府部門的工作人員要為每日公務所需張羅？」

    何美鄉嘆說，如此拖跨政府部門的工作效率，對大家有何好處？接著話鋒一轉，「明智的公民一定要站出來執行直接民主，首要選項，就是要改變立法院的生態，讓不適任的立委鞠躬走人。」

    政治學者陳方隅轉發貼文後痛斥，「我們是高收入國家，去年政府歲入還創史上新高，現在搞到公家機關付不出水電費、出席費。白藍就是存心想要惡搞。」

    消息曝光後，許多網友相繼留言表達不同看法，有人說「博士辛苦了！」、「凹專家」、「謝謝您」、「不是鞠躬，是滾」、「刪預算不是問題，把理由講清楚、把刪減金額講清楚，前後要有邏輯關係。有的項目也許一毛刪不得，有的項目也許可以刪更多。自己都講得不清不楚ㄧ把刪，那百分百就是來亂的」。

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