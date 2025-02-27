余正煌違法50萬交保 陽明交大退休教授林健正再提林智堅學倫案疑點

余正煌涉吸金50萬交保，陽明交大退休教授林健正再評台大國發所林智堅論文學倫案的各種疑雲。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/02/27 16:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕曾控訴前新竹市長林智堅論文抄襲的新竹市調查站調查官余正煌，驚傳涉入吸金案並以50萬元交保，也使得林智堅的學倫事件再度被討論。陽明交大退休教授林健正在臉書發文表示，余正煌司法案件的爆發，讓台大學倫案再度成為社會關注的焦點，人們重新檢視這起學術倫理爭議，並質疑當年台大學倫會的審查程序是否公正合理，而非僅以時序作為判定依據。

林健正說，學術倫理的核心價值在於研究的獨立性與誠信，一名碩士研究生的學位論文應經過完整的學術訓練，包含蒐集與閱讀文獻資料、確立研究主題、設計研究架構、執行民調或訪談、分析數據、師生之間的討論、撰寫論文並經指導教授的修改等過程，通常需至少1年以上的時間。

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然余正煌的碩士論文初試未通過，但卻能在最後一學期臨時更換題目，並在短短數月內完成論文、通過口試，最終順利畢業。這種情況顯然違背學術常軌，也難以用一般學術經驗解釋。按照學術慣例，論文計畫若未通過，研究生通常只能選擇延畢，甚至可能因無法完成論文而遭退學。極少數情況下，在指導教授同意的前提下，學生或可重新申請入學以延續論文研究，絕無可能在短時間內完成。

余正煌能夠在如此短的時間內通過學位審查，最關鍵的原因在於他直接使用了陳明通教授的公版資料，以及林智堅的部分研究成果（包括民調數據）。這樣的做法涉及學術倫理的重大爭議，這樣的行為顯然屬於急就章式的處理方式，可被視為投機取巧，未能展現應有的學術誠信，實已嚴重違反學術倫理。

此外，研究成果的產出往往是一個長時間累積的過程，學術倫理的爭議應聚焦在研究內容的來源與原創性，而非單純以畢業時間的先後來判定。然而，台大學倫會在調查過程中，卻未深入檢視研究資料的真正來源，反而僅以論文完成的時序作為判斷標準，直接裁定林智堅抄襲余正煌，這樣的判決方式過於草率，缺乏嚴謹性。

他說，台大學倫會的調查與裁定過程，充滿程序上的重大瑕疵與邏輯矛盾。首先，學倫會未採納指導教授陳明通的證辭，這點尤為關鍵。台大學倫會不僅未深入調查指導教授的證辭，甚至忽略研究數據的真正來源，僅憑畢業時間做出裁決，做法極為粗糙。

其次，學倫會僅以 「先畢業者為原創，後畢業者為抄襲」的邏輯進行判定，完全 忽略研究成果的真正來源，缺乏完整的學術分析，甚至可能造成誤判。尤其台大學倫案發生的時間點，正值政治局勢高度敏感之際，直屬學術單位的主管疑似帶有政治偏見，使得本案的裁決結果產生極大的爭議與公信力危機。

如今余正煌因非法吸金案遭到司法調查，使他的誠信與道德操守進一步受到社會質疑，也讓外界開始重新審視當初學倫會的裁決是否真正符合學術倫理與公平性。期許未來大學學倫會應有更透明、更嚴謹的學倫審查機制，確保學術倫理的判定基於真正的學術原則，而非受到政治或外部壓力影響，才能挽回學術界的信譽，讓高等教育重回正軌。

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