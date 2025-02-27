新北行動治理至永和 侯友宜：關心行政園區都更進度

新北市長侯友宜（右）參加永和區行動治理，與里長們打招呼。（記者翁聿煌攝）

2025/02/27 15:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北行動治理27日到永和區與里長座談，市長侯友宜表示，市府持續在永和推動多項重大建設，其中最重要的是永和行政園區者都市更新案，預計將現有的永和區公所、戶政所、永和警分局、消防局永和分隊、衛生所和圖書館永和分館在地改建，整合至兩棟高樓，提升對民眾的服務效率，改變永和的都會風貌。

座談會上有里長反映，目前永和境內僅有捷運新蘆線頂溪站，因此萬大中和線永和永平國小站的設立，有望紓緩上下班通勤時人流，捷運局表示，萬大中和線工程2014年由LG06站（中和站）開始動工，預計整體路線於2027年完工，完工通車後，預估每日運量可達24.7萬人次，可疏解萬華、中和、永和、土城間的旅運交通時間及成本。

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永和區長周慶珍說，有關捷運中和光復線，捷運局於2025年2月24日提送可行性研究招標案至採購處辦理上網招標程序，中和光復線目前規劃由環狀線秀朗橋站延伸至公館，提供中永和地區民眾往返台北市大安、信義及松山區等核心地區不受道路交通壅堵影響。

接續里長建議，永和區許多監視器拍攝畫面受到樹木遮擋，影響警方案件調查，受限於「新北市樹木保護自治條例」，移置程序條件繁瑣，縱市警局訂定治安相關管理要點，但依然受其限制，請市府再行研議。

農業局說明，區公所已派員針對監視器遭路樹遮蔽畫面枝葉修剪完畢，未來會請區公所加強巡檢減少路樹遮蔽情形，如有樹木生長過於茂盛遮蔽交通號誌、監視器拍攝畫面情事，可通知區公所或景觀處立即派工改善。

新北市長侯友宜參加永和區行動治理座談，表達積極推動永和行政園區都更的決心。（記者翁聿煌攝）

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