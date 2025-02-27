招攬12名里長赴中接受招待旅遊 基隆里長被控涉犯反滲透法獲判無罪

基隆市孝岡里長吳石金（中）。（資料照）

2025/02/27 16:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市信義區孝岡里長吳石金前年11月邀12名里長等人赴中國旅遊，被控接受中國山東省煙台市台辦招待，行程中藉餐會請12名里長等人於總統副總統大選支持某特定總統候選人，被檢方依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪起訴。基隆地院審理後認為，檢方提出的證據無法證明吳招攬12名里長等人至山東旅遊，屬以不正利益約使有投票權人於去年總統與立委選舉中，投票支持國民黨及國民黨推出的候選人，因此判吳無罪。

基隆地檢署起訴指出，吳石金邀基隆市信義區12名里長與親友共33人，前年11月21日至26日赴中國山東旅遊，行前只需繳交5500元，抵達中國後，每名團員還會收到人民幣1100元（約新台幣4950元），全程不僅入住高級飯店，交通、旅遊與食宿等費用均由中國山東煙台市台辦支付，赴中國旅遊形同完全免費。

請繼續往下閱讀...

旅遊用餐期間，煙台市台辦主任、副主任、科長及山東省青島市台辦副主任等人均到場，向接受招待里長發表「某黨是自己兄弟」、「不要支持某黨和主張祖國分裂的政黨」等言論，認定吳涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪。

法院審理時，有2名證人證稱旅遊期間，吳有告訴他們煙台市台辦人員有給錢，吳有請他幫忙算一下12位里長的退款，再算出他代墊的機票費用，其餘剩下的錢他有看到吳還給煙台市臺辦人員，加上檢方未提出證據佐證中共政權有額外資助吳介入本屆總統暨立委選舉，與有收受中共政權或煙台市臺辦滲透介選費用。

法官另詰問赴中旅遊的里長與親友後認為，吳在旅行團出發前，親自叮囑此行旅遊期間不談論政治、與選舉無關，且旅遊過程中、結束後，吳也未對團員提及總統、立委選舉相關之事，更未要求里長們需為投票給哪位總統候選人，即是旅遊期間中國官員發表「兩岸一家親」、「兩岸和平」、「本是同根生」等言語，此只是空泛拉攏雙方關係親近的辭令，或有發中國官員提及「不希望有戰爭」、「國民黨是自己兄弟、是我們自己的」、「希望藍白合成功」及詢問「藍白合」能否成功，並未據此要求里長們在總統、立委選舉中支持國民黨，況此些言語均非出自吳之口。

法院因此認定，檢方提出的證據不足佐證吳招攬12名里長等人至山東旅遊，屬以不正利益約使有投票權人，於去年總統與立委選舉中，投票支持國民黨及國民黨推出的候選人，因此判吳無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法