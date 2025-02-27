財劃法修法衝擊大 財政部：育兒與租金補貼每月少數千元

財政部次長阮清華在院會後記者會表示，新修財劃法使中央政府平均要刪減28%預算，例如公托補助每人每月最高1萬3000元可能減到9100元；租金補貼每戶每月最高補貼8000元可能減至5600元。（行政院提供）

2025/02/27 15:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今天對財劃法修法提出覆議，對於財劃法修法影響，財政部次長阮清華在院會後記者會表示，新修財劃法使中央政府平均要刪減28%預算，例如公托補助每人每月最高1萬3000元可能減到9100元；租金補貼每戶每月最高補貼8000元可能減至5600元。

阮清華說，中央政府114年總預算歲出達3.1兆元，假設扣除法定義務支出1.8兆元，只剩1.3兆元，如果完全沒有救濟手段，等於中央政府平均要刪減28%預算，將造成很大衝擊。

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阮清華指出，除國防支出可能受影響，育兒津貼原本每人每月5000元到7000元可能縮減；公共托育補助每人每月7000元到1萬3000元，可能減到4900元至9100元；租金補貼每戶每月最高補貼2000元至8000元，可能減至1400元到5600元間，其他許多項目可能也都會受影響。

阮清華強調，財劃法是中央、地方政府財政收支劃分根本大法，財政部不反對修法，但希望充分與地方溝通，預計今天會發出通知邀集地方政府開會，也希望地方政府用合理、和平方式提出有建設性意見。

阮清華也解釋，財政部在立法院修法前，已多次邀集地方政府及中央相關討論，也獲得成果，比如分配指標從80個收攏成3個，但權重尚待討論，遺憾中央尚未充分溝通，立法院就已完成修法，但財政部並未放棄。

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