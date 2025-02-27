曹興誠捐1500萬 楊斯棓：清大應看沈君山這篇文章

聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬做物理系研究講座，退休醫師作家楊斯棓認為清大應看沈君山《顏晃徹教授紀念專輯》此書。（照片取自楊斯棓粉專）

2025/02/27 16:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕聯電創辦人曹興誠30年前因與清大已故前校長沈君山的一場對奕輸50子而捐出1500萬的美談，近期演變成捐款羅生門。曹興誠對外說明把支票交給沈君山，又有聯電前經理出面證實是聯電捐了這筆款項，且做為研究講座之用；退休醫師作家楊斯棓也在臉書發文稱沈君山校長在《顏晃徹教授紀念專輯》的一篇文章，澄清了現在清大物理系搞錯的事情。

他說，近日臉書上談曹沈對弈的文章，必定有所本，先前曾引述聯合報1996年5月6日的報導，文末提及：「這一千五百萬元捐款，（時任清大校長）沈君山提用部分辦『顏晃徹通俗科學講座』」，該報導提及1996年的5月5日就是第一場「顏晃徹通俗科學講座」的舉辦日，講者是李遠哲，講題是「化學與雷射」。

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​ 楊斯棓認為「顏晃徹紀念講座」與「顏晃徹通俗科學講座」指的是同一個講座。「試問若沒有這筆捐款，沈君山如何能「提用部分」？如何辦成講座？」但清大對此回應：「本校物理系表示，目前校內僅有『顏晃徹紀念講座』，使用的是以顏教授遺產成立的基金，並沒有其他的捐款來源」，再次否認有1500萬元的捐款。

​ 楊斯棓說，顏晃徹是一位物理學家，在台大物理系以第一名畢業，後來取得耶魯大學物理學博士學位，在清大物理系任教多時，曾任系主任。並在1995年11月6日，因胃癌過世。

​ 而他手邊收藏一本《顏晃徹教授紀念專輯》（1943-1995）。裡面有一篇最關鍵的文章，是沈君山教授（當時任職清大校長）所寫。文章叫：清不絕俗，貞不忤物。懷念顏晃徹教授，沈君山校長文章提及：「另外一件顏教授投注相當精力的事，是通俗科學，也就是（中國）大陸稱為科普（科學普及）的工作。他是「科學月刊」的編者和作者，早年也常代表清大去中學作科學宣導。顏教授對科普的態度是很嚴謹的，寫一篇科普文章和準備一次科普講演，都花很多時間，他曾對我說：『比準備一堂研究所的課累得多』。

​ 因此，我們籌設了顏晃徹紀念講座（以後還準備設一顏晃徹盃足球比賽），每年舉辦四次高水準的通俗講演，其基本構想為（一）以聰明的高中生（因此，也包含了一般的＂博＂士）為演講的主要對象（二）講員不止是名家，還希望能充分準備（因此，除講演費從優外，還包含可以實報實銷的表演材料費），我們希望以後它會成為極具榮譽的一個講座。取法乎上，以過去英國皇家學會的聖誕講演為效法的對象。講座的經費現在暫由已捐得的校長自由支配款支付，以後將單獨募集基金。」

​ 楊斯棓說，沈君山在這個段落解釋講座開辦之初的費用來自「已捐得的校長自由支配款」，這和聯合報1996年5月6日報導提及的「這一千五百萬元捐款，沈君山提用部分辦「顏晃徹通俗科學講座」」說法相符。

​ 沈校長在這篇文章中亦提及，顏教授對他說：「我們（顏教授與妻子金明明教授）已經商量好了，我過去以後，在我的遺產裡捐500萬給清華，給物理系用，這表示我對清華的一點心意。」

​ 因此根據沈君山這篇追思顏晃徹教授的文章中不難得知，顏教授的500萬遺產遺愛清大是事實，「（顏晃徹教授）講座的經費現在暫由已捐得的校長自由支配款支付」亦是事實。

​ 他也提醒清大對外發言前，請先遙想當年顏晃徹教授嚴治學的態度。

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