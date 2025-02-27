防咆哮獸？立院噪音檢測器將正式啟用 鍾佳濱提案藍營也說讚

立法院在各委員會會議室裝設噪音檢測，並將在本會期啟用。（資料照，本報合成）

2025/02/27 15:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌在國會中常以「大音量」質詢，被網友封為「咆哮昌」，立法院近日已安裝「噪音檢測機」將正式啟用。對此民進黨桃園市議員許家睿表示，噪音檢測器的提案人是民進黨立委鍾佳濱，而國民黨也同意這項提案。

許家睿在臉書分享先前鍾佳濱提案，提案中指出「現立法院各常設委員會時有發生會議音量過大狀況，更甚影響隔壁會議順利進行，惟立法院目前各會議室並無設置噪音檢查設備，嚴重危害語彙者身體健康及影響議事順暢。」

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綜合媒體報導，當鍾佳濱在司法法制委員會審查預算當日，再次提及「立法院所有會議室裝設噪音檢測設備」，國民黨立委翁曉玲表示非常同意，直言自己也常常被突然的咆哮給嚇到。難得藍綠立場一致，鍾佳濱當場建議她趕緊一起簽名同意提案，還幽默地說：「難得我們都在場，大概可能就咆哮源不在。」

針對噪音檢測器一事，民眾黨文宣部主任李頂立表示，過去民進黨很常操作黃國昌咆哮的事情，但他都是針對不公不義、貪腐弊案與執政無能咆哮，面對這些事，為何不能咆哮？若立法院加裝分貝機，是為健康耳膜大家是沒有異議，但若是針對個人則大可不必。

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