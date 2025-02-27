總預算若覆議不成 卓揆：部分政策經費將與地方共同負擔

行政院會今天提出「財劃法」、中央政府總預算案覆議。行政院長卓榮泰指出，若總預算覆議案無法成立，行政院會尋求解凍程序，儘速解凍相關預算；若解凍有困難、流用也禁止，最後部分政策只能跟地方政府共同負擔。（記者劉信德攝）

2025/02/27 14:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天提出「財劃法」、中央政府總預算案覆議。行政院長卓榮泰指出，若總預算覆議案無法成立，行政院會尋求解凍程序，儘速解凍相關預算；若解凍有困難、流用也禁止，最後部分政策只能跟地方政府共同負擔。

針對總預算窒礙難行之處，卓揆指出，首先，要求行政院自行調整刪減數高達636億元，有違權力分立原則；第二，預算刪減幅度和金額創歷史新高，特定機關、項目巨大幅度刪減，已影響法定機關正常運作、履行法定職務；第三、預算凍結金額較前3年來看，平均增加9倍，多項凍結案解凍條件和程序難以達成，將造成機關礙於時效無法順利運作、延續。

請繼續往下閱讀...

卓揆也提到，數發部在院會中表達，相關預算大幅刪凍，已影響到偏鄉地區國人收看無線衛星電視的權利，預算只夠執行半年左右，未來要由地方政府共同負擔；他認為，現在要努力讓覆議案能成立、讓預算能合理恢復，這才是正道。

不過，卓揆強調，如果覆議案無法成立，行政院將尋求解凍程序，儘速解凍相關預算，讓各部會順利推動業務，如覆議也不成立，解凍也有困難，預算禁止流用，最後只有跟地方政府共同來負擔，才不會影響到偏鄉民眾收看無線衛星電視的權益。

此外，過去主計總處曾提出動支預備金、追加減預算作為解方，行政院發言人李慧芝指出，這些都在合法合憲救濟範圍內；至於是否評估聲請釋憲、暫時處分，她則說，還是希望立院能重新審議，至於其他合法合憲救濟，都持續研議中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法