3200字分享罷免領銜人經驗 陳冠榮：沒吃東西就喝咖啡會更緊張

陳冠榮醫師（中）分享擔任罷免領銜人經驗。（翻攝臉書）

2025/02/27 15:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕大罷免各團領銜人均定案!前罷韓領銜人陳冠榮醫師透過臉書、以3200多字分享擔任領銜人的經驗，強調沒有絕對的原則，只有必須要做到的那個目的，並提醒沒吃東西就喝咖啡會更緊張。

陳冠榮說，在一些有限場合和電視上，注意到這次罷團人才輩出，在攝影機前侃侃而談的人所在多有，也有很多雖然緊張，但情感傳遞十分有天份，輕易就能帶動全場情緒的人，但也有一些像他當初一樣，在舞台表現十分生澀，因此寫下自己試著克服這一切的心得和脈絡。

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第一、找出並肯定自己的樣貌，你是怎麼樣的人，有什麼樣個性，職業、形象、習慣、聲音特質，在台上的自己走得越遠，就越會認識自己多一些，罷免不是選舉，不是要讓民眾投你一票，而是投你相信的理念一票，就算不俱備搖滾巨星的天賦也沒關係。

第二、選擇用A4紙書寫，而不是用手機當提詞器，手機字體小，室內場合下螢幕明亮可能有些作用，但排版清楚分段跟重點標示，在邊演講邊單手操作下，要分心並不容易，相對起來使用A4很容易用大小字體或不同顏色的筆標出段落或重點句，翻頁或尋找段落時可能因為自己手寫的也較容易。

第三、不背稿，而是先抓出金句、標題，再以此為圓心去發揮，領銜人不是候選人，是平凡民眾，在台上跟所有人一樣會緊張、會出洋相，這才正常；他引述高市議員張博洋經驗，發表演說用的是新聞幕僚思維方式，就是先思考發言標題該是什麼，然後大致思考每一段內容，頂多再刻意加些金句。

第四、沒吃東西就喝咖啡會讓手更抖更緊張，緊張時坐下或甚至走下台；第五、沒有絕對的原則，只有必須要做到的那個目的。

陳冠榮表示，這些內容不是給那些在台上很自在的人，而是一定有像他一樣的領銜人，希望這些領銜人可從文章中感受到，即便像他這樣舞台上十分彆腳的平凡人，一樣可以努力順利完成整場運動，跟著志工和市民一起迎接勝利的時刻。

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